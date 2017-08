JEZIVI ZLOČIN U RIMU: Raskomadao sestru motornom pilom, pa dijelove tijela pobacao diljem grada

Prijestolnicu Italije prenerazio je jezivi zločin koji je u noći s ponedjeljka na utorak počinio 62-godišnji Maurizio Diotallevi zadavivši, a potom i motornom pilom raskomadavši svoju 59-godišnju sestru Nicolettu.

Nakon što je masakrirao sestru s kojom je zajedno živio u stanu u četvrti Flaminio, ubojica je pokušao prikriti zločin razbacavši raskomadane dijelove sestrinog tijela u kontejnere za smeće diljem grada, piše britanski Mirror.

Razotkrile ga snimke s nadzornih kamera

Na njegovu nesreću, noge koje su virile iz plastične vreće u jednom kontejneru u četvrti Parioli, u utorak navečer je uočila prolaznica koja je o jezivom otkriću odmah obavijestila policiju. Potom je u kontejneru u susjednoj četvrti pronađena i ženina odrubljena glava.



Maurizio Diotallevi u međuvremenu je, da bi dodatno prikrio trag zločina, prijavio policiji nestanak sestre. No, razotkrila ga je snimka s nadzorne kamere na kojoj se vidjelo kako odlaže teški predmet u kantu za smeće.

Brinula je o njemu, a on ju je mučki ubio

Suočen s tim dokazom, privedeni Diotallevi najprije je pokušao negirati zločin, no potom je pred istražiteljem u srijedu ipak priznao što je učinio. On će biti u pritvoru do izricanja kazne.

Motiv ubojstva zasad je nepoznat, no rimska policija pretpostavlja da je posrijedi vjerojatno bila obiteljska razmirica. Navodno su živjeli na rubu neimaštine preživljavajući tek s novcem od iznajmljivanja stana svojih roditelja te njezinih davanja poduka iz joge. Ubijena žena je, kažu njihovi znanci, brinula o bratu koji ju je na koncu brutalno ubio.

