MANIJAK ZATEČEN KAKO SILUJE KRAVU, VLASNICI O PROBLEMATIČNOJ OBITELJI: ‘Gore nema. To je zlo i nečista krv’

Tešanj je potresen zločinom nad životinjom, a policija u suradnji s veterinarima intenzivno prikuplja iskaze i materijalne dokaze kako bi rasvijetlili šokantan slučaj zoofilije.

Do zločina je došlo u 12. srpnja u tešanjskom selu Mekiš, u zaseoku Roše. Ago B. silovao je kravu, a cijeli slučaj vjerojatno bi bio zataškan da mještani putem društvenih mreža nisu molili institucije da im pomognu, piše Dnevni avaz.

‘Teško živi i napustila ga je supruga’

‘Samo je to tema razgovora. Znam tog Agu, on teško živi i napustila ga je supruga. On sa sestrom Sedifom ide i radi za dnevnicu kad ga tko pozove. Odao se i alkoholu. Ovo o čemu se priča policija treba ispitati i, ako je kriv, neka odgovara’, rekao je jedan mještanin.

U zaseoku Roše drugačija je priča. Kuća spomenutog Age zatrpana je smećem.



Edin Telalović, Agin prijatelj koji često s njim pije alkohol, ispričao je kako kod njega dosad nije primijetio nastrano ponašanje. Sestra S.B. koja također živi u trošnoj kući ispričala je kako je prekjučer ujutro kamenovana, kao i njezin brat.

‘Kamenovali su nas’

‘Kamenovali su nas Spahići, svašta su nam govorili, vrijeđali nas, rekla je sestra osumnjičenog.

Spahići, s druge strane, demantiraju da su ih kamenovali te istovremeno kažu kako žale da to nisu učinili. Izet i Halima odlučno tvrde kako je u njihovoj štali Ago oko 2:20 sati silovao kravu.

‘Gorih nema, oni su zlo i nečista krv’

‘Nismo nikoga kamenovali, ali da jesmo, bogdo, da se riješimo njih. Gorih nema, oni su zlo i nečista krv. Kada Ago prođe selom pijan i kada nam počne psovati, vrijeđati nas, pokazivati srednji prst i ruku do lakta, nama se ledi krv. Kod šogorice je nekoliko puta pokrao ženski i dječji donji veš. Ovdje je prije nekoliko godina oštrim predmetom povrijeđena junica pa je morala biti smaknuta, ali ovo na što smo suprug i ja naišli u srijedu poslije pola noći je zločin’, ogorčeno je ispričala Halima.

Kaže kako je nju i supruga probudio lavež psa. Izašli su na balkon te u štali čuli škripanje plastične kante. Otvorili su vrata štale i ugledali gnjusan prizor.

‘Neka ga strpaju u ludnicu ili zatvor’

‘Vidim kravi dignut rep, Ago se popeo na kantu, a bermude su mu spale do pola. Obuzem me zima, umalo pado, pa mu kažem: “Šta to, bolan Ago, radiš mojoj kravi?” On mrtav-hladan, samo se okliznu i ode. Pozivamo policiju, tužiteljstvo, vlasti Tešnja da manijaka smjeste u ludnicu ili zatvor’, kazala je Halima.

Spahići su predočili nalaz koji je napisao veterinar Alen Karadžehenemović.

‘Pregledom krave u prisustvu policije primijećen je neobičan stav životinje što se tiče držanja repa, kod koje je bila prisutna bol prilikom pregleda i blagi otok u vaginalnom dijelu’, rekao je veterinar.