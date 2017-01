MAJSTOR STARE ŠKOLE: Kako je ruski ministar vanjskih poslova položio svoj najteži ispit do sada i nadmudrio Zapad

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov položio je svoj do sada najteži ispit i u kriznim vremenima ojačao zemlju ili se barem pobrinuo da ona naizgled bude jača. Pokazuje to i činjenica da Trump govori o novom prijateljstvu s Moskvom, ali i sve glasnija europska razmišljanja o labavljenju sankcija koje su uveli Rusiji, piše Deutsche Welle.

Nakon zahlađenja odnosa između Rusije i Zapada izazvanog ruskom aneksijom Krima 2014. godine, Lavrov je krenuo u veliku bitku izvlačenja zemlje iz izolacije. Prema riječima promatrača, to mu je uspjelo u različitim pregovaračkim formama. Bilo da je riječ o Ukrajini, Iranu ili Siriji, ruski ministar vanjskih poslova je proteklih godina mnogo putovao svijetom.

Njegovi nebrojeni susreti s američkim ministrom vanjskih poslova Johnom Kerryjem bili su za Washington neuspješni, za Moskvu uspješni. Rusija je djelovala onako kako je to dugo željela – na ravnopravnoj razini s Amerikom.

Ipak, u analizi organizacije moskovskih stručnjaka Vijeća za vanjsku i sigurnosnu politiku (SVOP) ruska diplomacija proteklih je godina ocijenjena “doista majstorskom” te smatraju da je uspjela “nadoknaditi slab gospodarski razvoj zemlje”.



Blizak Putinu, no koliko!

Ruski šef diplomacije iza sebe ima dugu diplomatsku karijeru. Nakon što je završio studij na elitnom moskovskom Institutu za vanjskopolitičke odnose (MGIMO), Lavrov je prošao sve postaje na putu jednog diplomata. Između 1994. do 2004. godine bio je ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, a potom ga je putin imenovao ministrom vanjskih poslova.

I ondje je ostao sve do danas pa je tako najdugvoječniji političar na toj poziciji. Inače među kolegama, ali i stručnjacima slovi za profesionalnog diplomata koji borbeno brani ruske interese.

Lavrov se divi jednom od svojih prethodnika, Aleksanderu Gorčakovu, koji je uz pomoć diplomace u vrijeme Ruskog carstva ponovno vratio utjecaj zemlje. “Njemu je pošlo za rukom ponovo uspostaviti ruski utjecaj u Europi nakon poraza u ratu i to ne korištenjem oružja, već diplomacijom”, rekao je svojedobno Lavrov, koji očito tako vidi stanje u Rusiji nakon Hladnog rata.

No, za razliku od vremena Gorčakova, Putinova se politika ipak razlikuje pa Rusija ne preza i od zveckanja oružjem, ali i izravnih vojnih djelovanja što dakazuje i slučaj Ukrajine i Sirije.

Putin je Lavrova 2015. nagradio Ordenom za zasluge, no do danas nije jasno je li taj 67-godišnjak u najužem krugu ljudi oko ruskog predsjednika. Dio medija, pak, smatra kako on nema veliki utjecaj na Putinovu vanjsku politiku pa da ef države radi po svom.

Iskusni diplomat u incidentnim situacijama

Iako stari diplomatski lisac ponekda si je u karijeri dozvoljavao i nediplomatične istupe. Jedan od njih zabilježen je na konferenciji za medije s ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije u kolovozu 2015. Naime, dok je slušao svog gosta Lavrov je odjednom kazao “budale” i potom opsovao. Do danas u javnosti nije poznato na koga je točno mislio, ali njegovo ponašanje izazvalo je tada smijeh u Rusiji i čuđenje u inozemstvu.

Nedavno je, pak, navodno “izribao” jednog reportera, no njegova je glasnogovornica to demantirala. Tako je demantiran, pak, i njegov istup prema britanskom kolegi Davida Milibandu 2008. Navodno ga je izgrdio u telefonskom razgovoru, no kasnije je to demantirano i tvrdilo se kako je Lavrov samo citirao izjave jednog kolege o gruzijskom predsjedniku Mihailu Sakašviliju.

Pušač, pjesnik, sportaš

O Lavrovu kao osobi poznato je da puno puši i da se zbog zabrane pušenja čak 90-tih godina posvađao s glavnim tajnikom Ujedinjenih naroda Kofijem Ananom. Istovremeno, strastveni je sportaš i svake godine ide u pješačenja po prirodi.

Rado piše poeziju, a jedna od njegovih pjesama postala je himna fakulteta na kojem je studirao. “Studirati – onda strastveno, piti – onda do kraja”, stoji u toj pjesmi kao i: Ne smiješ pasti nego trebaš uporno ići do cilja.