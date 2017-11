MAJKA SE UBILA JER JOJ SIN VOLI NISKU ŽENU: ‘Imali su nesuglasice, nije bila zadovoljna visinom njegove zaručnice’

Prošlog četvrtka u rijeci u kineskoj pokrajini Henan, pronađeno je tijelo 47-godišnjakinje. Dok su izvlačili njeno tijelo u rijeku je u očaju skočio njen suprug, a za njim i njihov sin, no obojica su izvučena na sigurno.

Vlasti su potvrdile kako je riječ o samoubojstvu, no opovrgnule su motiv koji se ranije navodio u kineskim medijima. Isprva se, naime, pojavila informacija kako si je nesretna gospođa Lin oduzela život jer nije mogla trpjeti nevjerojatne zahtjeve svoje buduće snahe. Ona je, pisalo se, od roditelja svog budućeg muža tražila da joj kupe novi auto, no oni si to nisu mogli priuštiti.

No, do preokreta dolazi nakon što su vlasti okruga Ningling u pokrajini Henan objavile da se nesretna gospođa ubila jer nije bila zadovoljna visinom odabranice svog sina.

‘Preminula gospođa Lin imala je nesuglasice sa svojim sinom vezano za njegovu zaručnicu. Nije joj se sviđala, tvrdila je da je preniska. Prijetila je da će se ubiti’, stoji u priopćenju lokalnih vlasti.