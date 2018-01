MAJKA KOJA JE SVOJU TEK ROĐENU KĆER BACILA U KONTEJNER PUŠTENA DA SE BRANI SA SLOBODE: ‘Nije iskazivala nikakve emocije’

Kako se doznaje od izvora bliskih istrazi, uhićena žena bit će psihijatrijski vještačena, a navodno tijekom privođenja nije plakala niti je iskazivala ikakve emocije.

Žena koja je osumnjičena da je u centru Sarajeva bacila svoje tek rođeno dijete u kontejner uhićena je jučer, dok je danas nakon ispitivanja puštena da se brani sa slobode jer nije bilo zakonske osnove da se 39-godišnjoj Dž. B. odredi pritvor. Glasnogovornica tužiteljstva Azra Bavčić rekla je da je kazneno djelo prekvalificirano u pokušaj čedomorstva.

UHIĆENA MAJKA KOJA JE OSTAVILA BEBU U KONTEJNERU: ‘Djevojčica nije plakala, nije gugutala, ništa…’

Ovaj mučni slučaj, koji je izazvao zgražanje u regiji, dobio je epilog zahvaljujući patronažnoj sestri kojoj je bešćutna majka priznala svoj šokantan čin.



‘Sve mi je ispričala’

“Kad sam došla pred kuću, sjetila sam se da sam ondje dva puta ranije dolazila, kad je prvi put rodila. Pozvonila sam i na vratima se pojavio sin te žene. Pitala sam ga ima li ovdje kakvih beba na što me on začuđeno pogledao. Ubrzo je na vrata došla i majka rodilje koja me blijedo pogledala i pitala jesam li čula što se dogodilo. Pomislila sam da je beba umrla. ‘Nije, već onaj slučaj od sinoć…’, rekla je starija žena”, opisuje ova hrabra zdravstvena djelatnica koja je pristala dati izjavu pod uvjetom da ostane anonimna.

Tražila je potom da razgovara s rodiljom koja joj je sve do u detalje ispričala. “Rekla je da je bacila bebu u kontejner. Bila sam šokirana i rekla da to moram prijaviti svojim nadređenima i policiji”, rekla je patronažna sestra.

Kako se doznaje od izvora bliskih istrazi, uhićena žena bit će psihijatrijski vještačena, a navodno tijekom privođenja nije plakala niti je iskazivala ikakve emocije. Istraga je utvrdila da je zdrava djevojčica rođena u Općoj bolnici ‘Prim. dr. Abdulah Nakaš’ otkud je s majkom puštena kući.

‘Teško je vjerovati da nema psihičku devijaciju’

Podsjetimo, u novogodišnjoj noći jedan je uplašeni građanin u centru Sarajeva čuo neobične zvukove iz kontejnera te je pozvao policiju. Dvojica mladih policajaca za manje od minutu su stigli na mjesto događaja i samo zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji malena djevojčica je spašena i zbrinuta. Kopajući po kontejneru naišli su na plastičnu vrećicu u kojoj je bila živa beba.

Psihologinja Anela Hasanagić u razgovoru za Avaz kaže da je teško pretpostaviti da je netko mogao ostaviti novorođenče na tako brutalan način, a da nema neku težu psihičku devijaciju.

“Ne postoje razlozi koji mogu opravdati ovakvo ponašanje majke, jer se druge okolnosti vezane za bebu trenutačno ne znaju. Sa sigurnošću možemo reći da je odgovorna majka, a vrlo vjerojatno da su zakazale i službe. Nakon ovakvog događaja, koji je uzdrmao cijelu regiju, odgovornost je na nama da se to dijete adekvatno zbrine i da mu se omogući život kakav zaslužuje, a majka da se preispita te, ako se ne radi o neuračunljivosti, da se adekvatno kazni. Ovakvi događaji se mogu spriječiti edukacijom i koordinacijom nadležnih službi”, poručuje psihologinja.