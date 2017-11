MAĐARI HRLE U SRBIJU, VELIKE GUŽVE NA GRANICI: ‘Ljubazno sam pitao policajca zbog čega se toliko čeka, a on me bijesno pogledao…’

Nekad su Mađarski susjedi njima dolazili u kupovinu, no danas Mađari istim poslom idu izvan svojih granica, i to ni manje ni više nego u Srbiju. Piše to Blic navodeći kako su se pojavile velike gužve na granici.

Upućeni tvrde da Mađari hrle na subotičku tržnicu što stvara velike kolone na granici koja još ima i pooštrene mjere kontrole. “U listopadu sam išao u Segedin i na Horgoš sam stigao oko 14 sati. Našu granicu sam prešao brzo, a onda sam red na kontrolu mađarskih carinika čekao do 15.30 . Ljubazno sam pitao Mađara zbog čega se toliko čeka, a on me je bijesno pogledao i rekao da rade brzo koliko mogu”, priča za Blic jedan Subotičanin.

Prema njegovim riječima, u koloni je bilo najviše putnika upravo iz Mađarske koji su se vraćali kući poslije obavljenog šopinga u Subotici.

“Tko je bio subotom i nedeljom na tržnici i sam se uvjerio tko su kupci. Na parkiralištima su samo auti mađarskih registarskih oznaka. Već duže vrijeme oni kod nas kupuju garderobu, najčešće sportsku odjeću budući da vole ‘markirane’ stvari, a kod njih su originali skupi. Osobno sam odustao od kupovine na tržnici kad sam vidio koliko je ljudi bilo i to najviše iz Mađarske. Ne može se proći, a kamoli birati roba. Kada oni krenu kući normalno je da se stvore gužve na graničnom prijelazu”, priča Subotičanin.



Iako se gužve na granici obično očekuju vikendom, sada praksa više nije takva. “Putovali smo u Budimpeštu, nedelja je bila i relativno brzo smo prešli obje granice, ali naši prijatelji su prije nekoliko dana čekali više od sat vremena. Postoje razne priče o sporosti mađarskih carinika. Neki kažu da ih je puno dobilo otkaze i da su zbog toga u tihom štrajku. Mada, pošto je Mađarska u EU oni vjerojatno imaju posebne procedure koje bi u svakom slučaju zahtijevale dužu kontrolu. I ja sam primijetio da ima puno Mađara na tržnici i definitivno su oni dodatni uzrok zastoja”, zaključuje Mladen J. Iz Subotice.