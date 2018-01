MACRON POZVAO NA FORMIRANJE NOVOG VELIKOG SAVEZA U KOJEM NEĆE BITI SAD-a: ‘Naše sudbine su povezane’

Macron će kineskom predsjedniku Xi Jinpingu u ponedjeljak navečer i utorak u Pekingu predložiti da da zamah bitki za klimu povećanjem preuzetih obveza u tom pogledu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je u ponedjeljak je u Xianu na veliki savez Francuske, Europe i Kine, ponajprije kada je riječ o klimatskim promjenama i kineskom projektu Novog puta svile, obećavši da će se vraćati u Kinu barem jednom godišnje.

“Naše sudbine su povezane”, rekao je u govoru od sat i četvrt u Xianu, kolijevki kineske civilizacije i prvoj etapi turneje po toj zemlji, u koju je stigao rano ujutro. “Budućnost treba Francusku, Europu i Kinu. Mi smo sjećanje svijeta. Na nama je da odlučimo da budemo njegova budućnost”, rekao je.

Macron će kineskom predsjedniku Xi Jinpingu u ponedjeljak navečer i utorak u Pekingu predložiti da “da zamah bitki za klimu povećanjem preuzetih obveza” u tom pogledu, na međunarodnoj konferenciji o klimi u Poljskoj potkraj ove godine.



‘Kina održala riječ’

Macron smatra da Francuska i Kina moraju preuzeti vodstvo na tom području nakon što se SAD povukao iz Pariškog sporazuma o klimi. Najavio je tako da će 2018./2019. organizirati “francusko-kinesku godinu ekološke tranzicije”.

Bez odluke Kine da ne odustane, “Pariški sporazum ne bi preživio” američku odluku, rekao je, napomenuvši ipak da je Kina i dalje najveći zagađivač atmosfere stakleničkim plinovima.

“Kina je održala riječ. Pokazali ste da su vaša svijest i vaš velik osjećaj za odgovornost stvarni. Tko bi mogao i pomisliti prije nekoliko godina da će Kina imati snagu svjetskog pokretača na tom području”, rekao je.

Napredak Novog puta svile

Ta suradnja “pokazat će svijetu da su Francuzi i Kinezi sposobni učiniti da naš planet ponovno bude velik i lijep”, dodao je, ponovivši to i na kineskom. “Francuska se dubinski mijenja i s njome se Europa vraća kako bi izgradila uravnoteženu suradnju s Kinom”, rekao je, pozivajući da se jasno definiraju “sektori u kojima možemo surađivati i otvoriti svoja tržišta i one u kojima to ne želimo učiniti”.

Također je izrazio želju za “napretkom” projekta Novog puta svile, koji je Kina pokrenula 2013. kako bi osnažila trgovinske veze u Euroaziji. “Želim da se Francuska i Europa (…) odazovu na poziv Kine”, rekao je.

Napomenuo je ipak da Put svile nikada nije bio čisto kineski, nego je na moru bio prije svega portugalski, dok je na kopnu prolazio preko središnje Azije. “Ne želim ih preobraziti u europske puteve, ali oni su zajednički i ne mogu biti jednoznačni”, istaknuo je francuski predsjednik.