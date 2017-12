LJUDI NA PRODAJU: Kako smo ponovno postali svjedocima prizora koji su trebali ostati daleko u jednom sramotnom periodu ljudske povijesti

Kriminalno podzemlje iskoristilo je nepostojanje vladavine prava ove sjevernoafričke zemlje i opći kaos u vrhu države te ponovno pokrenulo trgovinu robljem.

Ranije ovog mjeseca CNN objavio je snimke skrivene kamere koje su pokazale strahotu trgovine robljem koja se odvijala u Libiji. Prizore trgovanja migrantima iz zapadne Afrike snimio je CNN-ov novinar.

‘Treba li netko kopača? Ovaj je kopač, velik, snažan muškarac, kopat će. Kolika je ponuda?’, govori prodavač roblja na lokaciji koja se očito pokazala kao savršena za gnusnu trgovinu ljudima.

Kupci odgovaraju s ciframa. ‘U roku nekoliko minuta sve je gotovo i muškarci prepušteni sudbini, predani su svojim novim ‘vlasnicima’, stajalo je u prvotnom izvješću CNN-a.



Iako su neki libijski novinari izrazili skepsu oko autentičnosti ove snimke, saznanja o sistematskoj eksploataciji migranata na tim prostorima, nije novost.

Ovog ljeta, CNN je imao i reportažu o pokušaju tisuća i tisuća ljudi koji su se nadali mediteranskom rutom domoći se Europe. ‘Tukli su me štapom, šamarali su me, mlatili su me dok sam bio na telefonu s majkom da ona čuje kako plačem’, rekao je tada 25-godišnjak iz Sierra Leonea koji je platio krijumčarima da ga pokušaju dopratiti u Europu.

No, najnovije snimka pokazuju što se događa mnogima koji se odluče na isto na što se odlučio ovaj mladić. Glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres, prošlog je tjedna izjavio kako ‘u našem svijetu nema mjesta ropstvu’ i da ono što ti ljudi rade predstavlja najgori oblik kršenja ljudskih prava i svrstava se u kategoriju zločina protiv čovječnosti.

Guterres je pozvao libijske vlasti da smjesta pokrenu istragu dok je velik broj veleposlanika zapadnoafričkih zemalja povukao je svoje veleposlanike iz Libije. Izbili su i prosvjedi u europskim gradovi, a francuski diplomati tražili su hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.

No, velik problem u pokretanju ove istrage jest i činjenica da je sama Libija u kaosu još od svrgnuća Moamera Gadafija kad je postala plodno tlo za razvoj mreža švercera.

Iako je tamošnja vlada nacionalnog jedinstva pristala pokrenuti istragu, vodeći dužnosnici naglašavaju kako se ta zemlja ‘s unutarnjim problemima koji utječu i na njihove državljane’ te da ‘nije pošteno od njih očekivati preuzimanje odgovornosti za posljedice migracije koja nadilazi nacionalne kapacitete.

‘Koliko god to šokantno zvučalo, to je istina. Razlog iz kojeg se trgovina robljem tamo mogla dogoditi reži u činjenici da u Libiji nema vladavine zakona. To je država veličine Francuske u koju dolazi migranti kojima je obećan bolji život, koji su na Facebooku vidjeli nešto zbog čega su pomislili da ih preko granice čeka bolji život. I to sve zato što je krijumčar odlučio zlorabiti sustav i prodao im tu laž’, kaže Leonard Doyle iz Međunarodne organizacije za migracije.

Zbog presretanja brodova i čamaca punih ilegalnih migranata u moru između Afrike i Europe, na tisuće ljudi našlo se u kaotičnoj situaciji u zemlji u kojoj na njih vreba cijeli niz kriminalnih opasnosti, uključujući i trgovinu robljem. Broj takvih migranata procjenjuje se na između 400.000 i 1.000.000. Vladini prihvatni centri su pretrpani i nedovoljno financirani zbog čega su nebrojeni migranti jednostavno nestali s lica zemlje izgubljeni u kriminalnom podzemlju.