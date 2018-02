LJUDI KOJI MISLE DA JE 11. RUJAN BIO INSAJDERSKI POSAO: ‘Što sam više dokaza analizirao, službena verzija je imala sve manje smisla’

11. rujna 2001. teroristi su oteli četiri putnička zrakoplova, a gotovo 3000 ljudi ubijeno je nakon što su se avioni zaletjeli u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, dok je posljednji pao u polje u Pennsylvaniji. Svega nekoliko sati nakon rušenja Blizanaca, na internetu se pojavila teorija zavjere čijih zagovornika ima i dan danas – 16 godina nakon terorističkog napada koji je promijenio svijet.

“Čini li se to samo meni…”, napisao je na internetu David Rostcheck, “… ili je još netko prepoznao da nije udar zrakoplova srušio Svjetski trgovački centar?”

“Nadam se da drugi ljudi doista gledaju ovo, ali još nisam vidio da itko o tome govori, stoga ću, pretpostavljam, ja morati biti prvi. Nema nikakve sumnje da su zrakoplovi udarili u nebodere i uzrokovali golemu štetu. Ali pogledajte snimke – te zgrade su bile demolirane”, nastavio je.

“Da biste raznijeli zgradu, uopće ne treba toliko mnogo eksploziva, samo mora biti postavljen na ključna mjesta… Netko je morao imati neograničeni pristup u oba nebodera WTC-a i mnogo vremena da to učini. Ovo je prilično strašno. No doista strašan dio jest pitanje – čemu su onda služili zrakoplovi?”, upitao se Rostcheck 2001. godine.

Službena istraga je pokazala da su strukture nebodera oslabile uslijed eksplozije i požara nakon zalijetanja zrakoplova te da su u konačnici popustile zbog urušavanja katova. Unatoč tome, mnogi i dalje sumnjaju u službenu verziju uzroka rušenja tornjeva WTC-a.

‘Nešto se dogodilo u New Yorku’

Na dan terorističkog napada, Britanac Matt Campbell nalazio se na godišnjem odmoru na kanarskom otoku Lanzaroteu sa suprugom i dvije mlade kćeri. U stanju šoka promatrao je vijesti na televiziji. Njegov brat Geoff, kako se ispostavilo u idućim satima, nalazio se u Svjetskom trgovačkom centru.

“Moja majka je dan uoči napada doputovala k nama”, prisjeća se.

“Sjećam se da sam se nalazio na plaži, i mislim da je supruga otišla do obližnjeg restorana uzeti nam nešto za ručak. Vratila se na plažu i rekla: “Mislim da se nešto dogodilo u New Yorku”. Nakon nekoliko poziva doznao sam da se Geoff nalazi u sjevernom Tornju. Nitko nije čuo niti glasa od njega”, priča Matt Campbell za BBC.

Geoff se nekoliko godina prije napada preselio na Manhattan. Nedavno se bio zaručio i zaposlio u Reutersu u Midtownu. U trenutku napada nalazio se na 106. katu sjevernog Tornja gdje se održavala konferencija.

“Odmah smo pomislili ono najgore”, kaže Matt. “Idućih nekoliko dana pokušali smo održati nadanja živima. Nismo mogli otputovati kući – nije bilo odlaznih letova. Sve što smo imali bila je maglovita slika na kablovskoj televiziji u hotelskoj sobi. Vijesti su neprekidno pokazivale trenutke zalijetanja zrakoplova u Tornjeve”, priča Matt.

Nakon nekoliko dana obitelj je uspjela kupiti zrakoplovne karte za let do Ujedinjenog Kraljevstva, a odande su otputovali za New York. “Otišli smo na mjesto tragedije nadajući se da je ozlijeđen i da negdje leži u nesvijesti. Nazvali smo nekoliko bolnica, ali ubrzo je postalo jasno da je zapravo vrlo mali broj ljudi ozlijeđen”, kaže Matt.

Geoff je bio mrtav. Imao je 31 godinu. Istraga njegove smrti neće biti gotova sve do 2013., iako su djelići kosti lopatice pronađeni u ruševinama identificirani još 2002. godine.

Do tog trenutka, Matt je počeo propitkivati službenu verziju događaja tog kobnog 11. rujna. Ne priklanja se niti jednoj određenoj teoriji zavjere, kojih je pregršt na internetu, ali je uvjeren kako su određene stvari ipak zataškane i to ga spriječava da dobije odgovore o bratovoj smrti.

“To je vjerojatno počelo krajem listopada 2001.”, kaže. “Što sam više dokaza analizirao tijekom godina, službena verzija događaja je imala sve manje smisla.”

Matt se pozvao na pravo na pristup informacijama i zatražio izvješća od FBI-ja i drugih državnih tijela koja su istraživala događaje od 11. rujna.

“Sve je to jako frustrirajuće. Unatoč zakonu, tijela ne žele otkriti sve informacije oko istrage, pozivajući se na neke druge zakonske akte. Prošlo je 16 godina, a ja još ne mogu dobiti na uvid neke osnovne dokaze”, priča.

‘Posve prirodno’

Matt nije bio jedini koji postavlja pitanja. Kalifornijsko sveučilište Chapman provelo je 2016. godine istraživanje koje je pokazalo da više od polovice Amerikanaca vjeruje kako Vlada skriva informacije o događajima 11. rujna. Dijelovi službenog vladinog izvješća uređivali su se godinama, a neke informacije i dalje nedostaju.

Međutim, to ne dokazuje da su najnevjerojatnije teorije zavjere zapravo istinite. Naime, neki tvrde da je američka vlada suučesnik u napadima, drugi vjeruju kako su namjerno dopustili napad iako su znali za njega, dok treći smatraju da je Bijela kuća zapravo sve sama isplanirala.

“Posve je prirodno kad se nešto važno dogodi da ljudi žele imati objašnjenje za to”, kaže profesorica Karen Douglas, socijalna psihologinja na Sveučilištu u Kentu.

“Često, službeno se objašnjenje čini sasvim uobičajeno, bezlično, i ljudi nisu osobito zadovoljni time. Teorije zavjere proizlaze iz činjenice da ljudi žude za objašnjenjem koje je proporcinalno samom događaju”, kaže Douglas.

Također, mašta teoretičara zavjera rasplamsala se nakon objave nekolicine knjige i prikazivanja filmova. Profesor religiozne filozofije i teologije David Ray Griffin optužio je američku vladu za sudjelovanje u napadima 11. rujna u knjizi “Novi Pearl Harbor”. Serija Loose Change redatelja Davida Averyja počela se prikazivati 2005. godine. Tema su bile najpopularije teorije zavjera oko 11. rujna. Vanity Fair je seriju nazvao “prvim internetskim blockbusterom”, a digitalna kopija serije otkrivena je čak i u kolekciji Osame bin Ladena u njegovom pakistanskom skrovištu.

Kalifornijski arhitekt Richard Gage 2006. je osnovao Arhitekti i inženjeri za istinu o 11. rujnu (AE911 Truth), skupinu stručnjaka koja je propitkivala službenu verziju događaja.

BBC-jevo izvješće

Konfuzija i kaos koji su vladali 11. rujna također su pomogli da teorije zavjere pronađu publiku. Jedan od najboljih primjera je treći toranj na Manhattanu, tzv. WTC7.

Upravo je ova zgrada bila u ključnom fokusu osobama koji propitkuju službenu verziju događaja. Zgradu od 47 katova udaljenu stotinjak metara od Blizanaca nikada nije udario zrakoplov, a ona se ipak srušila. Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) u svom je izvješću 2008. godine otkrio da se zgrada WTC7 srušila nakon požara na nekoliko katova “što je uzrokovalo popuštanje kritičnog nosećeg stupa i u konačnici progresivnog urušavanja cijele zgrade.”

No čak niti ovaj izvještaj nije umirio teoretičare zavjera.

Član Upravnog vijeća skupine AE911 Truth Roland Angle tvrdi da NIST-ovo izvješće krije značajne pogreške. Njegova je organizacija prikupila stotine tisuća dolara sredstava kako bi financirali dodatno istraživanje na Sveučilištu Fairbanks na Aljasci. Zaključci tog istraživanja bit će objavljeni 2018. godine.

“Pokušavamo sačuvati reputaciju naše profesije. Mi možemo reći što se nije dogodilo tog dana, bez obzira na vladino izvješće”, kaže Roland Angle za BBC.

Matt Campbell također i dalje traži odgovore. 2016. godine odletio je za Guantanamo kako bi sudjelovao na saslušanju Khalida Sheikha Mohammeda, čovjeka kojeg američka vlada optužuje da je “glavni arhitekt terorističkog napada 11. rujna”. Cijeli pravni postupak je nazvao farsom, ali ipak priznaje da je to najbliže što će ikad doći suđenju za smrt svog brata. Kaže da nije jedini bio tamo, te da postoje i druge obitelji žrtava koje i dalje pokušavaju doći do prave istine.