LJUDE POKLOPILA LAVINA, MENADŽER SKIJALIŠTA SA SMJEŠKOM: ‘Snimili ste to. Ljudi su sretni. Činimo sve da ih dobro ugostimo’

Turska TV ekipa jednog lokalnog medija 29. prosinca intervjuirala je menadžera resorta Kartepe i zabilježila stravičan trenutak snježne lavine koja je poklopila tamošnje turiste, piše Daily Mail.

Menadžer iz Kartepea govoreći za lokalnu televiziju kazao je kako veliki snijeg privlači turiste te da u zimovalište dolaze oni koji ga vole. U tom trenutku niz skijalište se spustila lavina snijega, a turisti su počeli bježati.

“Kao što ste vidjeli lavina dolazi odozgo. Snimili ste sad lavinu”, kaže menadžer i dodaje sa smješkom: “Ljudi su sretni. Mi dajemo sve od sebe da naše turiste ugostimo najbolje što možemo”.

No, onim akoji su se u tom trenutku našli pred lavinom niti njihovim obiteljima i prijateljima nije bilo do smijeha. Naime, idući kadrovi pokazuju ljude u strahu koji panično otkopavaju iz snijega one koje je lavina poklopila. U videu se pred kraj može vidjeti i jednu osobu koju su uspjeli izvući . U otkopavanju je na kraju pomogla i ralica. Srećom nitko nije stradao.