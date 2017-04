LJETO JE JOŠ DALEKO, A ONI SE VEĆ PRŽE NA +44: Indijci strahuju od najavljenih smrtonosnih vrućina

Golemi predjeli Indije prže se u subotu na temperaturama između 36 i 44 stupnja, više od mjesec dana prije početka ljeta.

Planinske meteorološke postaje Kullu i Mukteshwar, gdje je početkom travnja obično vrlo hladno, bilježe temperature iznad 30 stupnjeva, pet do osam stupnjeva veće od prosjeka.

Indijski meteorološki zavod najavio je da je već nastupio “toplinski val koji će izazvati velike vrućine” u dijelovima središnje i sjeverne Indije.

Prognostičati su još ranije upozorili da će ljetne temperature 2017. biti veće od normalnih.



Nedavno objavljena studija u znanstvenom časopisu Proceedings of the US National Academy of Sciences navodi da će biti smrtonosnih valova vrućina, posebno u megagradovima, čak i ako se globalno zatopljenje smanji ispod dva stupnja, cilj koji je postavljen Pariškim klimatskim sporazumom.

Znanstvenici su utvrdili da će i uz manji porast od dva stupnja gradovi kao što su Karači u Pakistanu i Kolkata u Indiji svake godine pogađati udari topline poput onih smrtonosnih iz 2015.

Najmanje 2000 ljudi umrlo je u Indiji, a 1200 u Pakistanu tijekom nesnosnih vrućina u južnoj Aziji 2015. kada su temperature u nekim područjima dosezale gotovo 50 stupnjeva.