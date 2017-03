LEGENDARNI CHOMSKY PREDVIDIO JE TRUMPOVU POBJEDU: Sada predviđa nešto još strašnije, svijet ima razloga za brigu

Noam Chomsky upozorio je da Donald Trump stiže na tržište kapitala, a sada upozorava da je na vidiku još jedan financijski slom, piše The Independent.

Ovaj je ekonomist, povjesničar i lingvist rekao da je predsjednikov status ‘protiv establišmenta’ bio ‘šala’, s obzirom da je u svoj establišment imenovao povjerenike i politiku koja ohrabruje tržište dionica.

Vrijednosti dionica porasle nakon Trumpova izbora

‘Što je anti establišment? Njegov kabinet povlači ljude iz klase milijardera, velikih financijskih institucija, vojske i slično. Zapravo, pogledajte tržište dionica, to vam govori koliko je on protiv establišmenta’, rekao je misleći pritom na članove vlade kao što su ministar financija Steve Mnuchin, diplomant Goldman Sachsa ili Gary Cogn, direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća koji je radio u istoj banci.





‘Čim je Trump bio izabran, vrijednosti dionica u financijskim institucijama porasle su u nebo’, kaže Chomsky.

‘Investitori su oduševljeni što će Trump eliminirati regulacije i dopustiti im veći profit. To će, naravno, dovesti do novog kraha, ali to je problem nekog drugoga. Porezni obveznici će se za to pobrinuti’, dodaje.

Nakon gotovo osam godina administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame, stručnjaci sada pod Trumpom očekuju financijska previranja.

Rekordna razina američke burze

Unatoč nervozi oko njegove odredbe o zabrani ulaska u zemlju muslimanima i njegovim tvitovima koji ciljaju na određene kompanije, američka je burza dosegnula rekordnu razinu nakon izbora 8. studenog, i nastavlja rasti – za sada. Dionice farmaceutskih tvrtki, banaka i zatvora skočile su zbog obećanja o poreznoj reformi i manjim regulacijama.

Primjerice, predsjednik je potpisao izvršnu naredbu za pregled zakona Dodd-Frank kojeg je nakon financijske krize donio Barack Obama kako bi osigurao da banke drže veći kapital te kako bi se ograničila riskantna ulaganja s ciljem zaštite potrošača.

Glavni indeks američkih tvrtki, S&P 500, porastao je za više od 10 posto otkako je Trump postao američki predsjednik. Banke su od tada uživale još veći rast, a u istom je periodu pasivni fond koji ulaže u financijske dionice porastao za vipe od 17 posto.

Trump takav rast pripisuje uspjehu svoje administracije nakon inauguracije 20. siječnja. Zadovoljan je i izvješćem Zavoda za rad prema kojem je u veljači otvoreno 235 tisuća novih radnih mjesta, a slične brojke tijekom Obamine administracije nazvao je lažnima.

Bogataši se još više bogate

Problem je taj što su korporativne procjene već postale toliko rastegnute, da čak i ako Trump provede reforme koje je obećao, povratak bogatstva i dalje će biti izvan dosega, objašnjava Shawn Tully, urednik magazina Fortune.

Naposljetku, čini se da predsjednik Trump bogate čini još bogatijima, u državi gdje živi više od pet milijuna milijunaša.

Najavio je i smanjenje korporativnog poreza s 35 na 15 posto i napuštanje poreza na savezne nekretnine i darove.