KRVNIK IZ NEW YORKA NAPAD JE PLANIRAO TJEDNIMA: Njegov imam tvrdi: ‘Obolio je od najgore bolesti koja može zadesiti muslimana’

Kako se razvija istraga jučerašnjeg terorističkog napada u New Yorku, tako u javnost cure novi detalji o krvniku s Manhattana, doseljeniku iz Uzbekistana Sayfullu Saipovu.

Terorist koji je jučer svojim vozilom gazio pješake i bicikliste u južnom dijelu Manhattana ubivši osam ljudi ostavio je u kamionetu pisanu poruku u kojoj potvrđuje svoju odanost Islamskoj državi.

Policija je danas objavila kako je Saipov krvoproliće u New Yorku planirao tjednima te da je održavao kontakte s ljudima koji su bili mete antiterorističke istrage. Također, čini se da je ovaj 29-godišnjak napad učinio po uputama Islamske države.



“Saipov je izopačena kukavica, bio je povezan s ISIS-om i radikalizirao se u SAD-u”, kazao je guverner države New York Andrew Cuomo na CNN-u.

Jedan od imama iz džamije na Floridi koju je nekad pohodio Saipov izjavio je da je još tada bio zabrinut za njega.

“Znao sam mu reći: ‘Hej, preemotivan si. Čitaj više knjiga. Prouči prvo svoju religiju’. No, nije izučio svoju religiju kako treba. To je i najveća bolest u muslimanskoj zajednici”, izjavio je imam Abdula koji je pristao dati izjavu New York Timesu jedino pod uvjetom da se navede samo njegovo ime.

“Ipak, nisam mislio da će postati ovoliko ekstreman”, dodao je Abdula.

Američki predsjednik Donald Trump danas je Saipova nazvao životinjom te dodao da i članovi njegove obitelji predstavljaju prijetnju za nacionalnu sigurnost. Također, Trump je najavio ukidanje programa viza za raznolikost zahvaljujući kojem je uzbekistanski imigrant ušao u zemlju.