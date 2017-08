KRVAVIH RUKU UPAO SUSJEDU U KUĆU I PRIZNAO DA JE UBIO SINA: ‘Našli su ga na krevetu, zaklao ga je’

“Ubio sam sina! Zovi policiju”, bile su riječi koje je izgovorio ne baš uzrujani Radomir Ilić (79) zvani Raja, iz sela Piroman kod Obrenovca, kada je krvavih ruku u četvrtak ušao u kuću svog susjeda.

Nitko na prvi mah nije povjerovao da je starac ubio 46-godišnjeg Ljubislava, no uvjerili su se ušavši u njihovu kuću gdje su na krevetu zatekli krvavo tijelo s ranama na vratu od sjekire i noža.

Susjed je odmah pozvao policiju, te Ljubislavovog sina Marka koji je bio kod djevojke.

“Navodno su se posvađali, a sin ga je, kako je tvrdio, prethodno maltretirao. Rekao je da je sina, koji je drijemao u svojoj sobi, prvo po vratu udario sjekirom, a zatim ga je dokrajčio nožem, zaklao ga je. Poslije toga je mirno izašao iz kuće i rekao susjedu da prijavi ubojstvo”, ispričao je za Blic izvor istrage.

Radomir Ilić odmah je uhićen, a njegov unuk Marko koji je kod njih povremeno živio nakon zločina se preselio u kod majke.

Susjedi kažu da su znali da se dvojac povremeno svađao, no tvrde kako nisu imali pojma da je Ljubislav maltretiro oca. Kobnog dana odveo ga je u Obrenovac gdje ga je trebao smjestiti u dom. No, to se nije dogodilo jer su se mimoišli s djelatnicima Centra za socijalnu skrb.

“Ljuba je dedu spremio za dom. Čak ga je u srijedu okupao”, pričaju susjedi dodajući kako je djed i ranije živio u domu, no nije im poznato zašto je iz njega otišao.

“Raja je svojevremeno radio u Francuskoj i ima njihovu penziju, možda do tisuću eura. Ali on podigne penziju i za dva-tri dana je nema. Časti po kafanama, konobaricama ostavlja napojnice od 50 eura, taksistima za vožnju od 200 metara plaća 20, 30 eura. Živi galantno, a onda ostane bez novca, nema što jesti pa po susjedstvu posuđuje kruh i šećer. To se Ljubi nije ni malo sviđalo”, pričaju susjedi navodeći kako je razlog svađa oca i sina bio novac.

Starac je navodno bio u vezi s jednom ženom i planirao je preseliti se s njom u u Beograd.

“Možda je zbog toga djed trebao ići u dom, da bi imao tko o njemu brinuti. Djedu se možda to nije svidjelo, pa je riješio presuditi sinu”, priča poznanik obitelji.