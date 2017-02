KRIZA TRESE BOSNU I HERCEGOVINU: ‘Ovo što se zbiva prelazi sve mjere razuma…’

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas kako su neovlaštene osobe otvorile pismo kojega mu je uputio Međunarodni sud pravde (ICJ) s ciljem razjašnjenja proceduralnih dvojbi vezanih za pokretanje revizije presude tog suda protiv Srbije iz 2007. godine.

Na izvanrednoj konferenciji za novinstvo u Sarajevu Ivanić je kazao kako je to vrhunac djelovanja paralelnih struktura vlasti u BiH, što opasno ugrožava funkcioniranje države u cjelini.

“Ovo što se zbiva prelazi sve mjere razuma. Moje pismo jedino je bilo otvoreno, a pisma (Bakiru) Izetbegoviću i (Draganu) Čoviću ostala su zatvorena”, kazao je Ivanić.

Međunarodni sud pravde uputio je odvojena pisma članovima Predsjedništva BiH tražeći njihovo očitovanje o tome ima li raniji pravni zastupnik BiH pred tim sudom Sakib Softić ovlasti i za pokretanje postupka revizije presude kojom je Srbija 2007. oslobođena odgovornosti za genocid u BiH.



Zahtjev predan prošlog tjedna

Softić je takav zahtjev predao tajništvu ICJ-a prošlog tjedna, no ostalo je nejasno je li on za to imao zakonsko uporište.

Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH medijima je prije Ivanićeve konferencije za novinstvo poslano priopćenje u kojemu se navodi kako su tijekom dana stigla tri pisma za članove Predsjedništva BiH što ih je proslijedilo veleposlanstvo u Nizozemskoj. Pritom je utvrđeno kako je omotnica pisma adresiranog na Ivanića već otvorena pa je odmah naložena istraga kako bi se otkrilo tko je to učinio. Dodaje se da se istražuju postupci službenika zaposlenih u ministarstvu, ali i u veleposlanstvu u Den Haagu.

Veleposlanica BiH u Nizozemskoj Mirsada Čolaković ranije je odbila slijediti instrukcije ministra vanjskih poslova Igora Crnatka za komuniciranje s Međunarodnim sudom pravde i ravnala se prema uputama koje su joj dolazile iz ureda člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

“Eto do čega dovodi paralelizam”, kazao je Ivanić optužujući Izetbegovića da je krivac za situaciju u kojoj su “prijeđene sve granice dopuštenoga”.

Objašnjenje o statusu

“Ovo je neka vrsta silovanja nad ljudima iz reda srpskog naroda u tijelima vlasti BiH”, kazao je Ivanić dodavši kako sada čeka rezultate istrage i nakon toga će zahtijevati “prave mjere”.

Govoreći o sadržaju pisma ICJ-a Ivanić je potvrdio kako se očekuje objašnjenje o statusu Softića, što je, po njegovu mišljenju, dokaz da njegove vjerodajnice više ne vrijede.

Ivanić je kazao kako je spreman sazvati novu sjednicu Predsjedništva, no da u tome ne vidi smisao jer to tijelo ne može donijeti nikakvu odluku uz postojeći omjer snaga pa sada ostaje da svaki član državnog vrha pošalje svoj odgovor u Den Haag.

Rok za dostavljanje mišljenja istječe 2. ožujka u 18 sati, a Ivanić je kazao kako će svoj odgovor ICJ-u poslati posebnim kurirom jer, nakon skandala s otvaranjem omotnice, ne vjeruje tijelima vlasti BiH koje bi to trebala učiniti u njegovo ime.

On će, kako je rekao, ICJ-u odgovoriti da je Softiću mandat istekao kada je izrečena presuda ICJ-a 2007., a novi nikada nakon toga nije dobio jer niti jedno tijelo vlasti BiH nije odlučilo o pokretanju postupka revizije.

“Zahtjev za revizijom je stajalište jedne osobe”, zaključio je Ivanić ističući kao je iz svega jasno da Softić nema mandat zastupnika te kako je on u svemu privatna osoba koja poduzima korake za koje nije ovlaštena.

Kazao je kako je sada potpuno uvjeren da će ICJ nakon ovih objašnjenja odbaciti zahtjev za pokretanje revizije presude, no ostaju problemi izazvani postojanjem paralelnih struktura i zloporabom tijela vlasti.