KRITIČNO STANJE U PARIZU: Nabujala Seine ovog bi vikenda mogla narasti za četiri metra više od svoje normalne razine

Predviđa se da će rijeka Sena još više nabujati tijekom vikenda, a razina vode mogla bi se dići za nekoliko metara od svoje uobičajene razine.

Domovi i tvrtke uz obalu rijeke Sene u Parizu na visokom su stupnju opreza jer nabujala rijeka prijeti prelijevanjem iz svojeg korita. Neki podrumi u gradu već su poplavljeni nakon što se rijeka poslije obilnih kiša počela izlijevati, javlja BBC.

Čak četiri metra viša razina vode od uobičajene

Predviđa se da će rijeka Sena još više nabujati tijekom vikenda, a razina vode mogla bi se dići za nekoliko metara od svoje uobičajene razine. Mnoge ceste u regiji već su poplavljene, a brodski promet, uključujući i poznate pariške turističke brodove, također trpi smetnje. Očekuje se da će razina vode u rijeci biti i do šest metara, što je barem četiri metra više od normalne visine. Kip Krimskog vojnika, poznat kao Zouave, već se dugo koristi kao mjerilo razine vode u Parizu. U petak je voda došla do sredine bedra statue vojnika, što je jako visoko, ni ne koliko je bilo tijekom poplava 1910-ih, kada je voda došla čak do vrata vojnika i poplavila grad na čak dva mjeseca.



#CrueSeine à Paris : les images vues du ciel filmées par les services de la @prefpolice à l'aide d'un drone pic.twitter.com/q5N9j8PPbN — Préfecture de police (@prefpolice) January 26, 2018

Najezda štakora u gradu

Vlakovi su obustavljeni do idućeg tjedna, a muzej Louvre je u međuvremenu zatvorio postav na nižoj razini. U predgrađu Villeneuve-Saint-Georges nekolicina stanovnika cestama se sada zbog poplave mora kretati čamcima, a zbog poplave je sve više i štakora u gradu. Prema francuskim meteorolozima, razdoblje ovog prosinca i siječnja treće je najkišovitije u povijesti mjerenja. Gradonačelnica Pariza Anne Hidalgo rekla je da se grad nosi s ovim problemom, no poplave zajedno s toplinskim valovima prošlog ljeta postavljaju pitanje kako će se grad dalje nositi s klimatskim promjenama. Hidalgo je upozorila i da će se visoka razina vode održati i idući tjedan.