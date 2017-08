KRENULI ZA DUBROVNIK, SLETJELI U ITALIJI: ‘Avion se ljuljao s jedne strane na drugu, ljudi oko mene su povraćali’

Putnici na letu easyJeta iz Londona za Dubrovnik proživjeli su pravu noćnu moru, a na koncu zavšili u drugoj zemlji.

Zrakoplov easyJeta koji je jutros u 7 poletio s aerodroma Stansted kod Londona niti nakon pet sati nije stigao na odredište.

Jedan je putnik opisao let kao “noćnu moru” “Kapetan je pokušao sletjeti tri puta, ali vjetar je bio prejak. Kružili smo iznad Dubrovnika, a ljudi pokraj mene su povraćali. Avion se ljuljao s jedne strane na drugu”, ispričao je jedan od putnika u razgovoru za Express. Nakon toga, let je preusmjeren prema Italiji u grad Bari, kako bi se zrakoplov napunio gorivom.

Zrakoplovna kompanija easyJet potvrdila je preusmjeravanje leta.



“Žao nam je jer je vaš let preusmjeren u zračnu luku u Bariju. To se dogodilo zbog jakog vjetra u Dubrovniku, zbog kojeg zrakoplov nije mogao sletjeti. Planiramo vas preveti u Dubrovnik čim se poprave vremenski uvjeti”, stoji u obavijesti. Putnici satima čekali da se vrijeme dovoljno smiri kako bi poletjeli do Dubrovnika.