KREMLJ TRAŽI ISPRIKU OD FOX NEWSA: ‘Putina su nazvali ubojicom, to je neprihvatljivo’

Kremlj je danas objavio da želi ispriku televizijske mreže Fox News zbog kako su rekli “neprihvatljivih” komentara voditelja izrečenih u intervjuu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Voditelj Fox Newsa Bill O’Reilly ruskog predsjednika Vladimira Putina je nazvao “ubojicom” u intervjuu s Trumpom dok je pokušavao izvršiti pritisak na američkog predsjednika da potpunije objasni zašto poštuje svog ruskog kolegu.

Trumpova stajališta o Putinu pod upitnikom

O’Reilly nije rekao ništa o tome koga je Putin ubio.

“Takve riječi od Fox Newsa smatramo neprihvatljivima i uvredljivima i iskreno govoreći rado bismo primili ispriku od tako poštovane televizijske kompanije”, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima u konferencijskom pozivu.



Fox News i O’Reilly nisu odmah odgovorili na Reutersov upit o komentaru.

Trumpova stajališta o Putinu pod povećalom su javnosti u Sjedinjenim Državama gdje su obavještajne agencije optužile Moskvu za hakiranje u korist Trumpove izborne pobjede a kritičari smatraju da previše hvali ruskoga čelnika.

Trump u pitanje doveo i nedužnost SAD-a

Komentirajući optužbe protiv Putina u istome intervjuu, Trump je doveo u pitanje i “nedužnost” samih Sjedinjenih Država.

To je razljutilo neke republikanske zastupnike u Kongresu koji su rekli da se ne može uspoređivati ponašanje ruskih i američkih političara.

Kritičari optužuju Putina da je za vrijeme 17-godišnje dominacije na ruskoj političkoj sceni naređivao ubojstva svojih protivnika.

Putin i Kremlj u više su navrata odbili te optužbe kao politički motivirane i lažne.

U siječnju prošle godine, nakon što je britanski sudac presudio da je Putin “vjerojatno” naredio ubojstvo bivšega agenta KGB-a Aleksandra Litvinenka u Londonu, Trump je rekao da nije vidio nikakve dokaze krivnje ruskoga predsjednika.

“Prije svega, on sam kaže da to nije učinio. Mnogi ljudi kažu da on to nije učinio. Pa tko zna tko je to učinio?”, rekao je Trump.