KRAJ JEDNE ERE: Playboy više neće objavljivati slike golih žena

Prošli je tjedan urednik sadržaja magazina Playboy, Cory Jones, posjetio osnivača najpoznatijeg magazina za muškarce, 89-godišnjeg Hugha Hefnera u Playboyovoj vili. Bio je to sastanak koji će promijeniti sve. U otmjenoj sobi obloženoj drvetom, s Picassovim i de Kooningovim slikama na zidovima, Jones je nervozno svome glavnom uredniku predložio najradikalniji potez u povijesti tog magazina koji je seks uveo u mainstream – prestat će objavljivati slike golih žena. I stari se Hugh složio.

Playboy će i dalje objavljivati fotografije žena u provokativnim pozama, no redizajn koji će krenuti idućeg ožujka uključivat će to da časopis koji je svjetsku slavu stekao golotinjom, više takve, potpuno gole žene, neće imati, piše New York Times. Čelnici magazina priznaju da su ga promjene koje je Playboy pokrenuo jednostavno pregazile. “Ta je bitka završena i dobivena”, kaže Scott Flanders, izvršni direktor kompanije. “Danas vas samo klik dijeli od bilo kakvog seksualnog čina koji možete zamisliti. I to besplatno. U ovom trenutku golotinja je passé, nema više važnosti”, kaže.

Pad prodaje

Playboy je pokrenut 1953. Za generacije američkih tinejdžera (i ne samo američkih), bio je dio popularne kulture koji se uživao skrivečki. Danas svaki tinejdžer ima telefon povezan na internet. Pornografski časopisi, čak i oni poput Playboya koji su nudili više, izgubili su svoju šokantnost, svoju komercijalnu vrijednost i kulturnu relevantnost.

Naklada Playboya u Americi pala je s 5,6 milijuna primjeraka na današnjih oko 800.000, prema službenim podacima. Mnogi drugi časopisi koji su slijedili koncept Playboya su već propali. Neke se danas može naći samo u sex shopovima, a glavni Playboyev konkurent, Penthouse, pokušao je na digitalno doba odgovoriti odlaskom u još eksplicitniji sadržaj, no nikad se nije oporavio, piše NYT.

Bez golotinje, što ostaje?

Međutim, Playboyev logo jedan je od najpoznatijih na svijetu, prepoznatljiv je poput loga Nikea, Applea ili Coca Cole. Kompanija danas velik dio svojih prihoda ostvaruje iznajmljujući pravo na logo za razne proizvode. I zato Flanders i ostali čelnici kompanije moraju odgovoriti na ključno pitanje – ako uklonite golotinju, što ostaje?

U današnjem medijskom svijetu teško je zamisliti koliki je utjecaj Playboy na vrhuncu svoje čitanosti imao. Objavljivao je priče Nobelom nagrađenih književnika (poput Margaret Atwood ili Harukija Murakamija), objavljivao je intervjue s predsjednicima, političarima, liderima (Malcolm X, Vladimir Nabokov, Martin Luther King Jr. i Jimmy Carter, američki predsjednik koji je tome listu priznao da je žudio za još ponekom ženom osim za svojom suprugom). Madonna, Sharon Stone i Naomi Campbell pozirale su na vrhuncu slave gole za Playboy, a najbolje prodani primjerak, onaj iz studenog 1972. godine, prodan je u više od sedam milijuna primjeraka.

Kad je Hugh Hefner 1953. godine pokrenuo magazin, na naslovnici je bila Marilyn Monroe, a Hefner nije stavio datum na prvi broj, za slučaj da drugi nikad ne izađe. U svom prvom pismu urednika napisao je: “Ako ste muškarac između 18 i 80, Playboy je namijenjen vama.” Povjesničari medija kažu da je Hefner revolucionirao način i stil života, ali i seksa u Americi, a time i svijetu.

Redizajn koji se događa 62 godine kasnije je pragmatičan. Časopis je već počeo proizvoditi niz sadržaja koji možete primjerice čitati na poslu (engleska kratica Safe For Work – SFW označava sadržaj koji nema golotinje), a sve kako bi se Playboy probio na Facebook, Instagram i Twitter, koji nose ogroman internetski promet. Još prošle godine na Playboyevom websiteu nema golotinje. Zahvaljujući tome, promet se učetverostručio, a prosječna dob čitatelja pala s 47 na malo iznad 30.

I kako će to onda izgledati? I dalje ćemo imati Playmate mjeseca, ali će slike biti primjerenije i za mlađu publiku – nešto kao malo sočniji dijelovi Instagrama.