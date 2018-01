KOSOVAR POSVOJIO VUKA I DAO MU NEOBIČNO IME: Po njegovu dvorištu zavija energični i neustrašivi Trump

Nakon što je udomio četiri vuka Hysni Rexha s Kosova jednog od njih odlučio je nazvati – Trump.

Hysni Rexha s Kosova ostvario je svoj san i udomio četiri vuka iz divljine, a kada je uočio da jedan od njih pršti energijom nije dvojio – nazvao ga je Trump. “Imao sam i druge vukove, ali ovaj je bio pun energije u svemu i bio je vrlo bistar”, kaže Rexha koji za sebe voli reći da je holistički veterinar.

Rexha, koji bez ikakvog straha stavlja ruku u usta svojih vukova, sebe je nazvao Alfa Vuk, a Trumpa imenovao svojim zamjenikom. “Divim se predsjedniku Trumpu, on ima mnogo energije, izdaje zapovijedi, neustrašiv je i zato sam jednog od svojih vukova nazvao po njemu jer je on takav. On ne čini ono što čine drugi, ima svoj stil i obavlja svoju zadaću”, kaže Rexha.





Kada je Gallup International ovaj mjesec proveo anketu o dužnosnicima Sjedinjenih Država, Kosovo je zauzelo prvo mjesto u svijetu po pozitivnim ocjenama vlade Donalda Trumpa. Prema toj anketi 75 posto Kosovara odobrava vladu Donalda Trumpa.

Washington je najsnažniji politički i gospodarski saveznik Kosova. Mnogi su ljudi na Kosovu sinove nazvali Klinton u počast bivšem predsjedniku Billu Clintonu koji je odigrao ključnu ulogu 1999. u intervenciji NATO-a protiv Srbije što je otvorilo put za neovisnost Kosova.

Clinton je ime jedne ulice u Prištini, a druga se naziva George W. Bush.

“Sjedinjene Države pružile su nam najveću podršku tijekom rata… Nema drugog načina da zahvalim SAD-u osim da nazovem svog vuka Trump. Vidim Trumpa kao vuka, a svog vuka kao Trumpa”, sažima Rexha.