KORUMPIRANI DUŽNOSNICI UGROZILI EUROPU I VELIK DIO SVIJETA? ‘Prodali su stotine putovnica i viza ljudima povezanim s terorizmom’

‘Zabrinut sam za svoju i sigurnost svoje obitelje, gdje god da odem’, rekao je bivši diplomat Venezuele i Iraku Misael Lopez. Kako i ne bi bio, jer ako je istina ono što on tvrdi – mnogi moćni ljudi vjerojatno su bijesni zbog njegove ispovijesti.

Misael Lopez, naime, tvrdi da je venezuelanska vlada u suradnji s ambasadom u Iraku smislila spletku u kojoj su prodavali putovnice i vize ljudima povezanima s terorizmom, piše CNN. Važno je naglasiti kako venezuelanska putovnica dozvoljava ulaz u više od 130 zemalja svijeta bez vize, uključujući i u 26 zemalja članica Europske unije.

CNN i njegova podružnica u Španjolskoj prošle godine su proveli istragu koja je otkrila ozbiljne nepravilnosti u izdavanju venezuelanskih putovnica i viza, uključujući i navode da su putovnice izdavane ljudima povezanima s terorizmom. Istraga je uključivala pregled tisuća dokumenata te organiziranje mnoštva intervjua u Španjolskom, Venezueli i Ujedinjenom Kraljevstvu.

41-godišnji Lopez tvrdi kako ga je takvo otkriće iznenadilo, no još više ga je šokirao odgovor vlade koja je odbacila njegove navode.



Putovnice izdavali pojedincima povezanim s Hezbollahom

Jedan obavještajni dokument u posjedu CNN-a povezuje venezuelanskog novog potpredsjednika Tarecka El Aissamija s ukupno 173 putovnica i osobnih iskaznica koje su izdane pojedincima s Bliskog istoka, uključujući i one povezane s terorističkom skupinom Hezbollah.

Optužba da Venezuela izdaje putovnice ljudima koji nemaju to državljanstvo prvo je objavljena u ranim 2000-im, kada je Hugo Chavez bio predsjednik te zemlje.

Tijekom CNN-ove istrage Lopez je pribavio dokumente koji pokazuju da je opetovano obavještavao venezuelanske dužnosnike o onome što je otkrio. No, tvrdi bivši diplomat, umjesto da istraže njegove navode, vlada ga je optužila za otkrivanje povjerljivih informacija. I dužnosnici SAD-a također su upoznati s njegovim otkrićima.

‘Ne možeš biti i lopov i policajac u isto vrijeme. Ja sam odlučio biti policajac i učiniti pravu stvar’, rekao je Lopez.

Ispričao je kako je prvog dana na dužnosti doživio neugodno iznenađenje – šef i ambasador Jonathan Velasco predao mu je posebnu kuvertu.

Na prodaju putovnica zarađuju se basnoslovne cifre

‘Dao mi je kuvertu punu viza i putovnica i rekao – pazi, ovdje je milijun američkih dolara’, ispričao je Lopez te dodao kako je isprva mislio da se radi o šali. Tada mu je, tvrdi, Velasco kazao kako ljudi plaćaju mnogo novca kako bi dobili putovnicu ili vizu za odlazak iz zemlje.

Mjesec dana kasnije Lopez se uvjerio da su stvari ozbiljne.

Iračka zaposlenica u ambasadi, koja je bila zaposlena kao prevoditelj, rekla mu je kako je prodajom venezuelanskih putovnica i viza zaradila na tisuće dolara te kako bi i oin na taj način mogao zaraditi mnogo novca. On joj je, kaže, odgovorio kako je to pogrešno te odbio predloženo. Ona nije tako lako odustala, rekavši mu kako prodajom viza 13 Sirijaca može zaraditi 10 tisuća dolara po svakome te da on može dobiti dio zarade. Ponovno je odbio.

‘Posumnjao sam da bi se moglo raditi o teroristima. Naravno da sam iz tog razloga odbio’, rekao je Lopez. Tada su se stvari još pogoršale. Naposlijetku je kontaktirao FBI u američkoj ambasadi u Madridu.

Vlada Venezuele osvetila mu se zbog optužbi

Krajem 2015. vlada Venezuele optužila ga je da je napustio svoj položaj te ga smijenila, a kod kuće mu se pojavila policija s dokumentom u kojem piše kako je pod istrgom zbog objavljivanja povjerljivih informacija i tajni. Velasco je oštro odbacio njegove tvrdnje.

Kako bi dobio odgovore CNN-ov tim otputovao je u Caracas, no vlada je ograničila njihovo pravo na izvještavanje na priče povezane s turizmom, vremeno te alternativnim izvorima energije, dok je vladin dužnosnik CNN-ovim novinarima kazao kako je postavljanje bilo kakvih pitanja vezanih uz putovnice i gore navedene tvrdnje temelj za izbacivanje iz zemlje.

O povezanosti Venezuele s prijevarom vezanom za putovnice pričalo se još 2006., kada je jedan od izvješća američkog Kongresa upozorilo da ‘Venezuela pruža podršku, uključujući i osobne dokumente, koji bi mogli koristiti radikalnim islamističkim grupama’.

Povjerljivi obavještajni izvještaj iz 2013. o grupi latinoameričkih zemalja navodi kako je od 2008. do 2012. Venezuela izdala ukupno 173 putovnica i viza pojedincima s Bliskog istoka. Među njima su bile i osobe povezane s terorističkom skupinom Hezbollah.

Korumpirani visoki dužnosnici naručivali putovnice

Ono što se navodno događalo u Iraku ne iznenađuje generala Marca Ferreiru, koji je bio šef venezuelanskog ureda za imigraciju 2002. Danas Ferreira živi u Miamiju, odobren mu je politički azil nakon što je podupro puč protiv bivšeg predsjednika Huga Chaveza. On je za CNN rekao kako je osobno svjedočio kako su korumpirani visoki dužnosnici naručivali putovnice za ljude koji nisu bili državljani Venezuele te dodao kako je svatko mogao nabaviti putovnici jer je svaki lokalni ured radio neovisno.

Misael Lopez, bivši diplomat s početka priče, danas živi skromno u Španjolskoj, gdje je dobio državljanstvo. On zna da se više ne može vratiti u Venezuelu, no svejedno tvrdi da je tu priču morao ispričati.

‘Nadam se da će ovo pomoći zaštititi mene i moju obitelj. Učinio sam pravu stvar i ponosan sam na to. Ne žalim za ničim’, zaključio je Lopez.