KONTROLNI PUNKT SMRTI: ‘Na njemu ljude zlostavljaju i pucaju im u glavu, a bolesnici umiru čekajući’

Zloglasni prijelaz Bzabz u Iraku dobiva svog nasljednika. Kontrolni punkt Al-Soqour, koji se nalazi na ulazu u Bagdad, Iračani sada uspoređuju s njim te tvrde da na njemu ljudi umiru čekajući, ali da ih se i zlostavlja.

Stanovnik Falluje Diaa Hadi al-Issawi nije mogao pretpostaviti da će biti ubijen nakon svađe s jednim vojnikom na kontrolnom punktu Al-Soqour koji razdvaja pokrajine Anbar i Bagdad. Uznemireni Iračanin više nije mogao podnijeti čekanje na užarenom srpanjskom suncu sa svojom obitelji, pa je pokušao uvjeriti vojnike da mu dozvole da prijeđe preko kontrolnog punkta. Međutim, uvjeravanja su prerasla u svađu koja je završila njegovom smrću nakon što su mu vojnici pucali u glavu.

Uprkos tome što je taj slučaj izazvao burne reakcije iračke javnosti, situacija na kontrolnom punktu Al-Soqour nije se promijenila. Stotine, a možda i tisuće stanovnika Anbara čekaju satima na paklenim vrućinama koje vladaju ljeti u Iraku da dobiju sigurnosnu saglasnost za ulazak u Bagdad. Pored toga, trpe zlostavljanje, ponižavanje i ucjene.

Sve zbog autobombi?

Na pobune javnosti iračko sigurnosno rukovodstvo ima odgovor. Tvrde da je riječ o mjerama kojima žele zaštititi Bagdad od autobombi koje dolaze sa zapadnih područja pokrajine pod kontrolom organizacije Islamska država Irak i Levant (ISIL).



Inače, kontrolni punkt Al-Soqour nalazi se jugozapadno od Falujje i udaljen je 15 kilometara od centra. Do punkta vodi slab i izrovan put kroz neplodnu oblast bez ikakvog odmarališta ili restorana, osim jedne benzinske pumpe.

Član pokrajinskog savjeta u Anbaru Jassem al-Halbusi kaže da su oštre sigurnosne mjere neophodne i važne kako bi se sačuvala sigurnost, ali da postoji i aspekti koji negativno utječu na život građana, ugrožavaju ekonomiju i kretanje roba, zbog čega je punkt postao poput ”kolektivne kazne” za one koji ga prelaze.

Kažnjavanje stanovnika Anbara

Govoreći za Al Jazeeru ističe da se građani moraju osjećati kao dio procesa izgradnje mira u državi, a ne kao protivnička strana sigurnosnim službama. Stoga Vlada treba otvoriti dodatne koridore za prolazak te olakšati stanovnicima regije prolazak uz detaljne kontrole i sigurnosne provjere, te upotrebu suvremenih elektronskih uređaja. Pritom također napominje da ”očuvanje sigurnosti ne opravdava vrijeđanje građana.”

Hadžija Abu Abd, 71-godišnji stanovnik Ramadija, priča kako su na punktu dosad umirali bolesnici čekajući da dobiju dozvolu za prelazak, a da su na nejmu trudnice rađale u automobilima.

Novinar Firas al-Dulaimi smatra da pojedine institucije u Bagdadu poduzimaju ovakve mjere kao izgovor za kažnjavanje stanovnika Anbara. Nelogično je govoriti kako autobombe dolaze iz ovog smjera Bagdadu, budući da su uvedene oštre sigurnosne mjere i da se provode stroge kontrole na brojnim kontrolnim punktovima, kaže on. ”Ako su ove tvrdnje tačne, onda to samo dokazuje da su sigurnosni planovi neuspješni ili da postoje infiltrirani elementi. No istina je da se ovi automobili pune eksplozivom na mjestima gdje i eksplodiraju”, smatra on.