KONAČNO RIJEŠEN MISTERIJ STAR 70 GODINA? Otkriveno tko je ubio i unakazio Crnu Daliju – policija je sve zataškala

Je li napokon riješen najveći misterij u novijoj povijesti SAD-a? Elizabeth Short bešćutno je ubijena 1947. godine u Los Angelesu, a do danas nije bilo poznato tko je odgovoran za taj zločin.

Piu Eatwell, autorica knjige “Black Dahlia, Red Rose: The Crime, Corruption, and Cover-Up of America’s Greatest Unsolved Murder“, tvrdi da zna tko je ubio starletu Elizabeth Short (22) u siječnju 1947. godine, a da ubojica nije izveden pred lice pravde zbog korupcije u policijskim redovima. No, krenimo ispočetka.

Unakaženo tijelo Elizabeth Short pronađeno je u Leimert Parku u Los Angelesu. Bilo je prerezano popola, rez je toliko pažljivo izveden da nije bio oštećen nijedan unutarnji organ, a u tijelu nije bilo ni kapi krvi. U želudac joj je ubojica nagurao izmet, a na grudima i bedrima su joj odrezani čitavi komadi tkiva. Njeni obrazi bili su izrezani od usana do ušiju u, takozvani, Glasgowski osmijeh.

Bio je to prvi zločin nakon 2. svjetskog rata na američkom tlu koji je izazvao toliki interes javnosti.



Punih 70 godina slučaj ‘Crne Dalije’, kako su posmrtno nazvali Short, nije bio službeno riješen iako Piu Eatwell sada piše da su vlasti još 1948. imale ubojicu u rukama.

Autorica spomenute knjige otkriva da se Leslie Dillon tada razotkrio jer je u razgovoru s istražiteljima spomenuo neke detalje koje je mogao znati samo ubojica ‘Crne Dalije’. Primjerice, Dillon je znao da je ubojica izrezao tetovažu ruže s Elizabethine noge i umetnuo je u njezinu vaginu, a da su njezine stidne dlake odrezane i nagurane u rektum.

Ipak, bez obzira na dokaze Dillon nikad nije procesuiran zbog korupcije u policijskim redovima, ali i zato što je radio za tada moćnog poslovnog čovjeka Marka Hansena koji je imao dobre veze s ‘plavcima’. Eatwell tvrdi da je Hansen čak poznavao Elizabeth Short te da je on, zbog njezinog stalnog traženja novca, naredio Dillonu da je se riješi. Hansen nije znao da se radi o prilično opasnom tipu i psihopatu kakav je Dillon nesumnjivo bio.

Iako su u LAPD-ju imali dovoljno dokaza, u ljeto 1948. godine izbila je velika korupcijska afera, došlo je do promjene cijelog ureda, a slučaj ubojstva ‘Crne Dalije’ zauvijek je pao u zaborav…