KONAČNO DETALJI BREXITA: Britanci napuštaju tržište, premijerka postavila ultimatum EU-u

Nakon mjeseci šutnje i izbjegavanja konkretnih odgovora, britanska vlada danas je potvrdila – istupaju iz jedinstvenog tržišta, ali imaju velike apetite.

Nakon što je u Donjem domu britanskog parlamenta, Phillip Hammond, ministar vanjskih poslova, najavio kako će Velika Britanija, tijekom procesa Brexita, istupiti iz jedinstvenog europskog tržišta, isto je potvrdila premijerka Theresa May u svom govoru tijekom kojeg predstavlja detalje istupanja Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

May je rekla kako će tražiti vrlo ambiciozne trgovinske ugovore s Europskom unijom, ali kako to ne znači da će ostati članicom jedinstvenog tržišta. ‘Ne tražimo članstvo u jedinstvenom tržištu nego najveći mogući pristup tom tržištu’, rekla je May i dodala kako će Ujedinjeno Kraljevstvo davati određeni doprinos za pristup tržištu, ali da su ‘plaćanju golemih suma Europskoj uniji odbrojani dani’.

Ipak žele velike privilegije

Kada bi Britanci ostali u članstvu jedinstvenog tržišta, to bi ujedno značilo i nastavak prihvaćanja jurisdikcije Europskog suda pravde, što bi efektivno značilo da nisu ni napustili EU, rekla je May.



Dodala je i kako želi da njezina zemlja bude u poziciji pregovaranja o trgovinskim sporazumima s trećim zemljama, ali i da se s EU-om nastavi trgovati slobodno i sa što je manje moguće prepreka. Unatoč nekim sumnjama, May smatra kako to nije nemoguće.

Premijerkin ultimatum

Tijekom govora May je zauzela strog stav koji se vrlo lako može protumačiti kao ultimatum Europskoj uniji. Naime, rekla je kako će, u slučaju da EU odluči poduzimati neke kaznene mjere prema Velikoj Britaniji, to biti autodestruktivan čin. Ona smatra kako bi loš sporazum za Britance bio gori od nikakvog sporazuma te da oni mogu živjeti s ovom drugom opcijom.

Ona vjeruje kako će Britanci sve to lakše preživjeti jer su se, kaže, od Brexita ujedinili, neovisno o tome kako su glasovali.