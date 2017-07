KOALICIJA UZVRAĆA UDARAC KIMU: SAD i Južna Koreja ispalile balističke rakete u Japansko more

SAD i Južna Koreja održale su vježbe balističkim raketama nakon što je Sjeverna Koreja testirala raketu dugog dometa za koju stručnjaci vjeruju da bi mogla dosegnuti Aljasku.

I AMERIČKI DRŽAVNI TAJNIK POTVRDIO: ‘Sjeverna Koreja je lansirala interkontinentalni balistički projektil’

Saveznici su izveli vježbu lsansiranja balističkih projektila u Japanskom moru, a južnokorejski predsjednik Moon Jae-in rekao je kako su na taj način željeli ukazati na svoju pozornost na proturaketnu obranu “akcijom, a ne samo izjavama”.

U međuvremenu su u zajedničkoj izjavi general Vincent Brooks, zapovjednik američkih snaga u Južnoj Koreji, i predsjednik južnokorejskog Glavnog stožera general Lee Lee Sun-jin izjavili kako su saveznici sačuvaliu strpljenje i samokontrolu, ali da bi se to moglo promijeniti.



“Mi smo u mogućnosti promijeniti naše djelovanje kada to zapovijede nacionalni čelnici našeg saveza. Bilo bi velika pogreška za bilo koga da vjeruje u nešto suprotno. Jedino je samokontrola ono što odvaja primirje od rata, no to bi se moglo promijeniti u bilo kojem trenutku”, priopćeno je iz stožera dvije savezničke države, javlja BBC.

“Bilo bi grozna pogreška za Sjevernu Koreju ako misli drugačije”, rekli su.

Kina i Rusija pozvali su Sjevernu Koreju na obustavu programa razvoja naoružanja u zamjenu za zaustavljanje američko-južnokorejskih vojnih vježbi. Za najnovije u nizu testnih lansiranja raketa izostala je zabrana Vijeća sigurnosti UN-a.

SAD su zatražile hitan sastanak Vijeća sigurnosti kako bi se raspravilo o tom pitanju. U srijedu će se ono održati iza zatvorena vrata.