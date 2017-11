KIM JONG UN PRIPREMA ULTIMATIVNU PROVOKACIJU? ‘Zabrinjavaju nas radarski signali iz Sjeverne Koreje’

Radijski signali i radarska aktivnost u sjevernokorejskoj raketnoj bazi ulijevaju strah da Sjeverna Koreja priprema novo ispaljivanje rakete, izvijestili su u utorak južnokorejski i japanski mediji.

Cho Myoung-Gyon, južnokorejski ministar ujedinjenja, kazao je u utorak da je došlo do “znatne aktivnosti nedavno na Sjeveru”, ali je ocijenio da vlada mora “čekati i vidjeti hoće li to završiti testiranjem rakete ili je to samo provokacija”.

IMA LI ITKO MOĆ SPRIJEČITI NUKLEARNI SCENARIJ? Kada bi Donald Trump odlučio lansirati nuklearne bojeve glave, evo kako bi to izgledalo

Sjeverna Koreja alarmirala je međunarodnu zajednicu balističkim programom, ali nije obavljala testiranja od 15. rujna što je pobduilo nadu da pooštravanje sankcija UN-a donosi plodove.



Južnokorejska agencija Yonhap koja citira vladin izvor izvješćuje, međutim, da je radar za trasiranje raketa pušten u pogon u ponedjeljak u neidentificiranoj sjevernokorejskoj bazi te da se telekomunikacijski promet intenzivirao.

DRAMATIČAN SLUČAJ VOJNIKA KOJI JE PREBJEGAO OTKRIVA RANJIVOST KIMA JONG-UNA: ‘Riječ je o uroti, nemoguće je da su tako nesposobni’