KIM JONG-UN NAKON TRUMPOVE PRIJETNJE NAPRAVIO PRESEDAN: ‘Idem do samog kraja, ova kazna nadmašit će sva njegova očekivanja’

Sjeverna Koreja razmotrit će mogućnost da protiv Sjedinjenih Država poduzme “najvišu razinu oštrih protumjera u povijesti” kao odgovor na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa “totalnim uništenjem”, poručio je u petak sjevernokorejski lider Kim Jong-un.

Sjevernokorejski čelnik rijetko objavljuje priopćenja za javnost, a u današnjem je javnom istupu poručio da je američki predsjednik “mentalno poremećen”.

Izjave predsjednika Trumpa predstavljaju “najžešću objavu rata u povijesti”, ističe sjevernokorejski lider, konstatirajući da Trumpov govor u utorak u Ujedinjenim narodima potvrđuje da je sjevernokorejski nuklearni program “ispravan put”.

Međusobno vrijeđanje

Američki predsjednik nazvao je u utorak sjevernokorejskog lidera “čovjekom raketom” u samoubilačkoj misiji, a u četvrtak je naložio uvođenje novih sankcija Sjevernoj Koreji. Time je ipak prebacio naglasak s mogućih vojnih akcija na ekonomski pritisak.



Prema Trumpovu tumačenju, nova izvršna uredba predviđa dodatne ovlasti za poduzimanje mjera protiv kompanija i financijskih institucija koje financiraju i omogućuju trgovinu sa Sjevernom Korejom.

Te će mjere presjeći izvore prihoda kojima Sjeverna Koreja financira razvoj “najsmrtonosnijeg oružja poznatog čovječanstvu”, tvrdi Trump.

Upitan uoči sastanka s japanskim i južnokorejskim dužnosnicima je li diplomacija još moguća, američki je predsjednik kimnuo u znak potvrde i odgovorio protupitanjem: “Zašto ne?”.

U kontekstu eskalacije napetosti glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zatražio je od čelnika da ne srljaju u rat, a Južna Koreja, Rusija i Kina pozvale su na smirivanje napetosti.

Pjongjang se oglasio u petak.

‘Idem do samog kraja’

“Njegove riječi nisu me uplašile niti zaustavile već su me uvjerile da je put koji sam izabrao ispravan i da ga moram slijediti do samog kraja”, ustvrdio je sjevernokorejski lider Kim Jong-un u priopćenju koje je objavila službena novinska agencija KCNA.

“Kao čovjek koji predstavlja Demokratsku Narodnu Republiku Koreju i u ime dostojanstva i časti moje države i naroda kao i moje vlastito, natjerat ću čovjeka koji obnaša dužnost vrhovnog zapovjednika oružanih snaga SAD-a da plati visoku cijenu za svoj govor”, poručio je sjevernokorejski lider.

Američki predsjednik suočit će se s “rezultatima koji će nadmašiti njegova očekivanja”, kazao je Kim, ne precizirajući kakve mjere Sjeverna Koreja kani poduzeti.

Razmišljaju o testiranju hidrogenske bombe na Pacifiku

Sjevernokorejski ministar vanjskih poslova Ri Yong-ho izjavio je u petak kako smatra da bi njegova zemlja mogla razmotriti mogućnost testiranja hidrogenske bombe na Pacifiku, prenosi južnokorejska novinska agencija Yonhap.

Trump najavio nove sankcije

Američki predsjednik naknadno je najavio i nove sankcije za ionako izolirani sjevernokorejski režim.

Novinari su u New Yorku pitali sjevernokorejskog ministra vanjskih poslova Rija Yong-hoa, koji bi danas trebao održati govor na Općoj sjednici Ujedinjenih naroda, što je Kim Jong-un htio poručiti prijetnjom o “najvišoj razini oštrih protumjera u povijesti”.

Sjeverna Koreja mogla bi razmotriti testiranje hidrogenske bombe, odgovorio je Yong-ho, dodajući ipak kako ne zna što točno misli sjevernokorejski vođa.

“Nemamo pojma kakve bi mjere mogle biti poduzete jer će zapovijed izdati lider Kim Jong-un”, kazao je šef sjevernokorejske diplomacije.

“Mogla bi to biti najmoćnija detonacija hidrogenske bombe na Pacifiku”, dodao je Ri Yong-ho.

Japan: Ponašanje S. Koreje je apsolutno neprihvatljivo

Glavni tajnik kabineta japanske vlade Yoshihide Suga upozorio je u petak u Tokiju da su izjave i ponašanje Sjeverne Koreje “apsolutno neprihvatljivi” i da predstavljaju provokaciju za regionalnu i međunarodnu sigurnost.

Japanski ministar obrane Itsunori Onodera također je izjavio da je izjava sjevernokorejskog ministra potpuno neprihvatljiva.