KATASTROFA U LONDONU MOGLA JE BITI SPRIJEČENA? Primale prijeteća pisma nakon što su upozorile sigurnosne propuste

Dvije žene za kojima se još traga nakon požara u Grenfell Toweru u Londonu navodno su se ranije suočile s prijetnjama da će se protiv njih poduzeti pravni koraci zbog toga što su se zalagale za poboljšanje sigurnosti u slučaju požara, piše Independent.

27-godišnja Mariem Elgwahry i 33-godišnja Nadia Choucair navodno su primale pisma u kojima im je naređeno da prestanu zagovarati poboljšanje sigurnosti kada je riječ o opasnostima od požara.

HOROR U LONDONU: RASTE BROJ MRTVIH U POŽARU NEBODERA: ‘Žena je bebu bacila kroz prozor, jedan muškarac ju je uspio uhvatiti’

STRAVIČAN POŽAR U LONDONU: Raste broj mrtvih, zasad je umrlo 58 ljudi



‘Samo su htjele da svi budu na sigurnom’

Obje žene su radile u organizaciji za poboljšanje zgrada ‘Tenant Management Organisation’.

‘Odgovor organizacije bio je taj da su slali pisma stanarima u kojima su prijetili pravnim akcijama. Nadia i Mariem također su primile takva pisma’, priopćeno je.

‘One su samo htjele učiniti što je najbolje za stanare i susjede. Htjele su da svi budu na sigurnom. Stvari su bile tako loše da su one znale da je katastrofa neizbježna, no bile su se spremne boriti za poboljšanje. No nitko ih nije slušao i sad su svi shrvani. Moramo dobiti pravdu za njih. TMO je stanare tretirala bez poštovanja’, kažu poznanici ovih žena.

‘Da su reagirali, do ovog požara ne bi ni došlo’

Nadia i Mariem bile su proganjane, kao i drugi koji su bili dovoljno hrabri da progovore. Za njih su govorili da donose nevolje.

‘Posao im je bio slušati stanare i osigurati sigurnost domova, a nisu to učinili. Da jesu, ovaj se požar nikad ne bi dogodio’, kažu stanari.

Dvije su žene organizirale peticiju i prosvjed ispred ureda ove organizacije.

Podsjetimo, u požaru u tom neboderu poginulo je 58 osoba, a strahuje se da bi taj broj mogao i narasti.