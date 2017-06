KATAR IPAK USPIO PROBITI BLOKADU: Brodovi s hranom stižu iz jedne prijateljske zaljevske zemlje

Katar je danas priopćio da je počeo koristiti morski put preko teritorijalnih voda Omana kako bi zaobišao blokadu koju su uvele Saudijska Arabija i još neke neke zaljevske zemlje tvrdeći da vlasti u Dohi financiraju terorizam.

Katarske su vlasti objavile i snimku na kojoj se vidi istovar tereta s broda koji je stigao u luku u Dohi iz Sohara u Omanu, javlja ABC.

VELIKI PREOKRET U ZALJEVU: Katar je ipak pristao saslušati države koje ga blokiraju

Oman dozvolio pretovar u svojim lukama

Do sada su brodovi koji bi dovozili teret u Katar najprije pristajali u luci u Abu Dhabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gdje je potom roba bila prekrcavana na manje brodove i tada prevožena do Dohe. No, budući da su i UAE priključili se blokadi koju je inicirala Saudijska Arabija, to je proteklih dana bilo nemoguće.



Vlasti u Dohi priopćile su da će pretovarom tereta u omanskim lukama Sohar i Salalahu izbjeći potrebu za pristajanjem brodova u lukama zemalja koje su Kataru uvele blokadu.

RASKOL U ZALJEVU: Rješenja još uvijek nema na vidiku – ovo je 5 najvažnijih stvari koje treba znati o blokadi Katara

Kataru je zbog blokade prijetila nestašica hrane

Tim putem u Katar će ponajprije pristizati hrana na čiji uvoz je ta prebogata zemlja osuđena jer vlastite proizvodnje gotovo i nema, a uvođenjem blokade zaprijetila joj je nestašica hrane.

U prvoj pošiljci u Katar su danas stigle namirnice koje su poslale Kataru prijateljske zemlje – Turska i Iran.

A Oman, koji se nije pridružio blokadi koje su Kataru uvele zaljevske zemlje, i ranije se spominjao kao posrednik u tajnim pregovorima između zapadnih zemalja i Irana. Ta je zemlja priskočila Kataru u promoć i kada su ostale zaljevske zemlje blokirale nen zračni prostor onemogućivši zrakoplovni promet.

ZAKUHAVA SE KRIZA U ZALJEVU: Turska odobrila slanje vojske u Katar, turski izvoznici šalju hranu