KATALONKA PRIČA O JEZIVOM ZLOSTAVLJANJU: ‘Reci svima, lomili su mi prste, jedan po jedan, hvatali za grudi i smijali se’

Katalonka tvrdi da ju je španjolska policija najbrutalnije zlostavljala.

U videu koji se pojavio na društvenim mrežama, djevojka kaže da su joj policajci lomili prste jedan po jedan, i hvatali je za grudi i to samo zato što je pokušala da pomogne starijima koje su napadnuti na biralištu.

“Slušaj me sada i reci ovo svima. Podignutih ruku sam branila stare i nemoćne. Nisam radila ništa drugo, samo branila starije. Jer oni tuku djecu, udaraju stare ljude…A onda su me oni zgrabili, i bacili su me niz stepenice, i u cipelarili… Lomili su mi prste na rukama, namjerno, jedan po jedan… Dok sam padala niz stepenice 6zgužvala mi se majica, a oni su me hvatali po grudima i smijali se. Zatim su me udarali i to dok su svi snimali. Reci svima, Laura. Reci svima, nek svi znaju šta rade. U njima je toliko zla…” čuje se na snimci.

