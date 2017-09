‘KAO DA SMO ŠTAKORI, ULIČNI PSI’: Žestoki prosvjedi nakon oslobađajuće presude policajcu za ubojstvo crnog mladića

Stotine prosvjednika izašle su na ulice St. Louisa u američkoj saveznoj državi Missouri, a neki su se i sukobili s policijom pošto je jučer sudac oslobodio krivnje bivšeg bijelog policajca za ubojstvo crnog dilera droge 2011. godine, prenose danas agencije.

Vlasti su pozvale na mir u strahu od ponavljanja rasno motiviranih nereda u obližnjem naselju Fergusonu nakon čega je ojačao pokret iz 2014. “Crni životi vrijede”.

Policija je rekla da su je neki prosvjednici gađali kamenjem i bocama, a videosnimke očevidaca pokazuju da je policija uporabila suzavac prema najmanje pet osoba ispred sudnice.

Prosvjedi su inače uglavnom bili mirni, ali je sinoć po mjesnom vremenu policija objavila da je privela najmanje 13 osoba.



Nezadovoljstvo je izbilo pošto je u petak, pet tjedan nakon završetka suđenja bez porote, izrečena oslobađajuća presuda po kojoj bivši gradski policajac Jason Stockley (36), nije kriv za ubojstvo prvog stupnja.

Stockley je pucao pet puta na auto kojim je pokušao pobjeći 24-godišnji Anthony Lamar Smith 20. prosinca 2011., sudionik u raspačavanju droge. Dok je policijskim vozilom zajedno sa svojim partnerom progonio Smitha, Stockley je rekao da će ga ubiti, o čemu postoje dokazi na internom policijskom videu.

Nakon presude oko 600 prosvjednika marširalo je St. Louisom vičući “Nema pravde, nema mira”.

Velečasni Clinton Stancil iz crkve Wayman AME rekao je telefonski za Reuters da je “tužan, povrijeđen, ljutit” i dodao “Nismo nimalo napredovali nakon Fergusona. Policajci i dalje mogu nekažnjeno ubijati”.

Presude izrečene policajcima su rijetke u takvim slučajevima. Proteklih godina velika porota čak je odbila podignuti optužnicu protiv policajaca umiješanih 2014. u ubojstvo 18-godišnjeg Michaela Browna što je izazvalo valove nasilnih prosvjeda u Fergusonu. Optužnica nije podignuta niti policajaca odgovornih za šokantno ubojstvo Erica Garnera (43), u new Yorku. Obje žrtve bili su crni muškarci i nenaoružani.

I Michael Brown stariji jučer je u St. Louisu izrazio ogorčenost. “Vi znate da to nije pravedno no i dalje to radite. Kao da mi ništa ne značimo, kao da smo štakori, smeće, ulični psi”, rekao je za televiziju St. Louisa i dodao da moli za “svoj grad jer su ljudi umorni od takva postupanja”.