KANADA SPREMNA POMOĆI NESRETNIM SUSJEDIMA: Slijedi li masovni egzodus razočaranih Amerikanaca?

Gotovo devet tisuća kilometara duga, kanadsko-američka granica postaje obećana linija za sve one koji nisu zadovoljni izborom Donalda Trumpa za američkog predsjednika.

I dok Trump govori o izgradnji zida između SAD-a i Meksika kako bi zaustavio priljev imigranata, Amerikanci su ti koji se žele odseliti. Tijekom ove predizborne kampanje, ideja odlaska Amerikanaca u Kanadu često se spominjala.

Celebritiji najavili iseljenje

Čak su i mnoge poznate osobe poput Snoop Dogga, Bryana Cranstona i Lene Dunham prijetile da će iseliti iz Sjedinjenih država ako Trump postane predsjednik, piše BBC. Kad je ta mogućnost postala stvarna nakon objave izbornih rezultata 8. studenog, kanadska useljenička web stranica pala je od siline zahtjeva.

TRUMP POBIJEDIO, AMERIKANCI BJEŽE: Pala kanadska useljenička web-stranica, veliki interes i za Novi Zeland



Statistike pokazuju da je više od 200 tisuća ljudi pokušalo pristupiti toj stranici u trenutku kad se srušila. 50 posto prometa učinjen je s američkih IP adresa, dok je uobičajeni promet iz SAD-a tek devet do deset posto.

Osim činjenice da je Donald Trump pobijedio na predsjedničkim izborima, oni koji žele otići iz SAD-a kao razlog navode i prijateljski raspoložene Kanađane. Kanada bi tako mogla biti obećana zemlja za sve kojima Trump predstavlja muku.

‘Kako je takav čovjek postao predsjednik?’

Trumpa ne vole ni Kanađani.

‘Nema političkog iskustva. On je biznismen i zvijezda reality showa. Dok smo trepnuli, postao je američki predsjednik. Kako je to moguće?’, rekao je šokirani Robert McNair iz Ontaria, udaljenog oko 150 kilometara od Buffala u saveznoj državi New York.

Paul Deskin, Amerikanac iz Conneticuta se slaže s tim.

‘Osjećam se kao da su mi iščupali srce. Zemlja koju volim glasovala je za nekoga bez integriteta. Nadam se da sam u krivu i da će Trump pronaći pravi način za vodstvo SAD-a’, rekao je.

Mnogi Amerikanci imaju obitelj i u Kanadi, a prije napada 11. rujna, kada su uvedene postrožene mjere sigurnosti, Kanađani i Amerikandi često su prelazili granicu, čak i bez dokumenata.

‘Postavit ćemo crveni tepih i susjedima izraziti dobrodošlicu’

Gradonačelnik Niagara Fallsa, Jim Dodati rekao je da je njegova zajednica spremna izraziti dobrodošlicu mnogim Amerikancima.

‘Neka slobodno dođu. No ne vjerujem da će zaista doći do masovnog egzodusa. Američki duh je snažan’, rekao je i dodao kako smatra da će se stvari posložiti uskoro, a kad se sve u SAD-u smiri, neće se toliko toga promijeniti, kako ljudi sada misle.

SUSJEDI PROVOCIRAJU AMERIKANCE: Ako vam je dosta Clinton i Trumpa, doselite se u Kanadu!

‘Stvari nikad nisu tako loše ili toliko dobre kako ih mi vidimo’, rekao je.

‘Amerikanci koji su se iselili tijekom administracije Georgea W. Busha sigurno se neće vratiti kućama sada, kad je Trump postao predsjednik’, rekla je za BBC jedna Kanađanka čiji su susjedi već godinama Amerikanci.