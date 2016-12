KAMION POKOSIO LJUDE NA BOŽIĆNOM SAJMU U BERLINU! Najmanje 9 mrtvih i 50 ozlijeđenih: ‘Zdrobljeni su…’

Iz još uvijek neutvrđenog razloga kamion se zaletio među posjetitelje božićnog sajma na trgu Breitschedplatzu, u vrijeme kada se najviše ljudi okupilo pored tradicionalnih štandova s božićnim proizvodima, hranom i pićem. Velik broj policijskih djelatnika izašao je na teren, kao i pripadnici Hitne pomoći.

Njemački Bild piše kako je u incidentu smrtno stradalo najmanje devet osoba dok je njih 50-ak ozlijeđeno. Broj mrtvih potvrdila je i njemačka policija koja je kazala da ovaj incident tretiraju kao teroristički napad.

Njemačka policija objavila je kako je suvozač kamiona koji je pregazio ljude mrtav te kako je riječ o Poljaku.



Blokirana je ulica nedaleko od mjesta napada zbog sumnjivog predmeta, objavila je njemačka policija.

The background is still unclear. Our #LKA takes the investigations. #Breitscheidplatz

Na mjesto događaja dojurio je veći broj policijskih i medicinskih ekipa, a lokalna policija objavila je kako je vjerojatno riječ o terorističkom napadu.

Iako su mediji pisali kako je vozač kamiona pobjegao s mjesta napada, Sky News javlja kako je napadač uhićen dok je suvozač smrtno stradao u napadu na božićni sajam u Berlinu.

Očevici tvrde kako nije riječ o nesreći ili slučajnosti s obzirom na to da je kamion jurio velikom brzinom te nije pokazivao namjeru da se zaustavi.

Incident se dogodio oko 20 sati kada je kamion marke Scania uletio među gomilu na božićnom sajmu uništavajući sve što mu se našlo na putu.

Na Facebook stranici dnevnika “Berliner Morgenpost” objavljene su fotografije uništenih božićnih štandova u blizini crkve Kaiser-Wilhelm Memorial u zapadnom Berlinu.

Napad u Berlinu podsjeća na onaj u srpnju u Nici kada se terorist na poznatoj gradskoj šetnici kamionom zabijao u ljude, usmrtivši njih 86.

Podsjećamo, odgovornost za napad u Nici u kojem je u naletu kamiona na šetnicu smrtno stradalo 86 osoba, a ozlijeđeno više od 350, preuzela je Islamska država.

Prestravljeni posjetitelji božićnog sajma u Berlinu na društvenim mrežama objavljuju fotografije kamiona koji je uletio među okupljeno mnoštvo na božićnom sajmu u Berlinu, piše Mirror.

Policija je za javnost zatvorila božićni sajam te odredila i posebno područje za rodinu poginulih i ozlijeđenih.

BREAKING: Truck plows into a crowded Christmas market in #Berlin , reports of multiple casualties – @BILD

“Policija potvrđuje da je kamion uletio na božićni sajam u Breitscheidplatzu u Berlinu” navodi Berlin Morgenpost.

‘Kamion je upravo pokosio sve na božićnom sajmu. U blizini nema ceste. Ljudi su zdrobljeni. Dobro sam. Dobro sam’, napisala je britanska turistica Emma Rushton na svojem Twitter profilu.

Lorry just ploughed through Christmas market in #berlin. There is no road nearby. People crushed. I am safe. I am s… twitter.com/i/web/status/8…—

Emma Rushton (@ERushton) December 19, 2016