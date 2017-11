KAKO SU PRIPADNICI TURSKOG PODZEMLJA POSTAJALI SRBI: Putovnice plaćali 10.000 eura, razotkriven i organizator

Prije nekoliko dana u srpskom gradu Novom Pazaru uhićen je Turčin koji je preko tamošnjih matičara nabavljao krivotvorene putovnice za otprilike 300 svojih sunarodnjaka.

Kako piše Blic, među onima koji su tako preko noći postali ‘Srbi’ ima i nekoliko poznatih imena iz turskog podzemlja. Oni su kupovali srpske putovnice s lažnim imenima, a za to su plaćali i do 10.000 eura. No, s tim su dokumentima mogli putovati diljem Europe pa čak i ako je za njima bila raspisana crvena Interpolova tjeralica.

S druge strane, srpska putovnica kod koje se identitet ne mijenja stoji od 2000 eura pa naviše.

Srpske vlasti sada razmjenjuju podatke s Turskom i drugim europskim zemljama o korištenju ovih putovnica.



Kao kolovođa cijelog kriminalnog pothvata označen je turski državljanin Umit Jardimci (42) koji se tereti da je sve osmislio i sproveo u djelo. Njemu su prilikom uhićenja zaplijenjeni laptop, mobitel i dva BMW-a X5.

Uhićena su i četvorica matičara iz Raške oblasti – Šaban Hodžić iz Tutina, Nazif Kahrović iz Novog Pazara, Vehbo Sadiković iz Tutina i Ermedin Kolašinac iz Sjenice.