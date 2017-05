KAKO PREŽIVJETI PAD AVIONA: Nekoliko stvari kojima nas je naučila tragedija koja je uzdrmala svijet

Pet je ljudi izbjeglo smrt kad se zrakoplov u kojem je bila i brazilska nogometna momčad srušio u planinskom dijelu Kolumbije. Mjesta na kojima su preživjeli sjedili mogla bi objasniti zašto su preživjeli, piše NBC news.

Iznenađujuće je da je itko preživio, rekao je britanski zrakoplovni analitičar Alex Macheras. Puno je odlučujućih faktora.

Nesretni Avro RJ85 prevozio je nogometnu momčad Chapecoense kad se srušio u ponedjeljak.

Najbolje mjesto za preživljavanje

Časopis ‘Popular Mechanics’ je prije devet godina analizirao sva rušenja zrakoplova od 1971. U projektu se došlo do zaključka da su oni koji su sjedili na mjestima u stražnjem dijelu aviona imali 40 posto više šansi za preživljavanje nego oni putnici koji su sjedili u prednjem dijelu aviona.



Ed Galea, profesor na londonskom sveučilištu Greenwich otkrio je da mjesta na kojima putnici sjede imaju znatan utjecaj na to hoće li u slučaju nesreće moći izaći iz aviona.

2011. je Galea objavio analizu u kojoj zaključuje da su mjesta u stražnjem dijelu zrakoplova i općenito mjesta do prolaza sigurnija. Analizirao je više od 100 zrakoplovnih nesreća i razgovarao s 1.900 preživjelih.

Zaključio je da oni koji sjede u pet redova do izlaza imaju najbolje šanse za bijeg. Putnici bi trebali vježbati kako otvoriti svoj sigurnosni pojas i brojati redove do najbližeg izlaza prije no što krenu do izlaza. Na taj način se mogu osloboditi ukoliko se zrakoplov napuni dimom.

Kako je ovaj zrakoplov uskoro trebao sletjeti, Macheras smatra da je vjerojatno u tijeku bilo kontrolirano spuštanje a ne iznenadni pad. Kad posada još uvijek ima kontrolu nad stvarima, šanse za preživljavanje većeg broja putnika su veće, rekao je Macheras.

Ipak, nije potpuno uvjeren da su mjesta sjedenje ključna za preživljavanje. U preživljavanje je uključeno puno varijabli kada se radi o avionskim nesrećama.

‘To ovisi o puno faktora jer niti jedna nesreća nije ista. Putnici ne bi trebali odabirati mjesta u nadi da će zbog tog odabira preživjeti moguću nesreću’, rekao je.

Statistike pokazuju i da je preživljavanje avionske nesreće vjerojatnije ako se ona dogodila većem zrakoplovu, jer su oni u stanju izdržati više vanjskih utjecaja.

Držite oči otvorene

Macheras je rekao da je najbolji način kako biste povećali svoje šanse za preživljaanje slušati upute osoblja, ne zakrčiti prolaze i ostati miran.

‘Mnogi ne slušaju sigurnosne upute na početku i tijekom leta. No nikad se ne zna kada bi one mogle zatrebati i pokazati se korisnima. Ipak, to nije prečesto jer je putovanje avionima općenito siguran način putovanja’, rekao je Macheras.

Važno je napomenuti i da velika većina zrakoplovnih nesreća ne završava smrću. Pokazalo je to istraživanje Nacionalnog odbora za sigurnost prometa iz 2001.

‘Kada je riječ o avionskim nesrećama, kako biste povećali svoje šanse za preživljavanje, ključno je slušati osoblje, pogledati i poslušati upute o sigurnosti na početku leta, locirati vama najbliži izlaz i slijediti upute posade’, rekao je Macheras.

