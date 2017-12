KAKO JE TRUMP UKRAO BOŽIĆ U JERUZALEMU?: ‘Hodočasnici zbog njega otkazuju posjete. Neka konačno začepi usta’

Božić dolazi pa u Svetu Zemlju, gdje je Isus živio i umro, stiže sve više hodočasnika. U Jeruzalemu, međutim, Isusov rođendan zasjenjen je američkim proglašenjem da je to izraelski glavni grad.

U jeruzalemskom starom gradu deseci turista i hodočasnika tiskaju se oko edikule, kamene komore koja po tradiciji natkriva Isusov grob. Lica osvijetljenih plamičcima svijeća, kleče i mole uz mramorno svetište smješteno ispod kupole u crkvi Svetoga Groba.

Ovo je prvi Božić otkako je edikula temeljito obnovljena u suradnji svih kršćanskih zajednica koje se brinu za crkvu.

Trumpova odluka

Jeruzalem je zadnjih dana, međutim, u središtu političke pažnje. Posljedica je to odluke predsjednika Donalda Trumpa da ga prizna izraelskom prijestolnicom.



“Naravno, to je u Jeruzalemu stvorilo tenzije, a to odvraća pažnju od Božića. To je činjenica”, kaže nadbiskup Pierbattista Pizzaballa, apostolski administrator Jeruzalema.

Po nadbiskupovim riječima, deseci hodočasničkih skupina otkazali su putovanje u Jeruzalem strahujući od mogućeg nasilja potaknutog Trumpovom odlukom.

Do Trumpove odluke, Washington, kao i većina svijeta, nije zauzimao strane o statusu Jeruzalema, najosjetljivijeg pritanja u mirovnom procesu.

Izrael tvrdi da je Jeruzalem njegov “nedjeljvi glavni grad”, a Palestinci žele Istočni Jeruzalem, u kojem živi više od 300 tisuća Palestinaca, za prijestolnicu svoje buduće države.

Promjena američke politike prema Jeruzalemu izazvala je veliko nezadovoljstvo međunarodne zajednice i potpunu osudu arapskog i islamskog svijeta.

U gradu je u petak svejedno bilo mnogo turista. “U ovom području nije bilo mira koliko, tri, četiri tisuće godina? Pa stvarno ne vidim zašto bi bili na miru samo zato jer sam ja ovdje”, kaže danska turistkinja Linda Leisner (65).

Unatoč prigovorima svoje zabrinute kćeri, Leisner nije odustala od ideje da posjeti Jeruzalem za Božić.

Napetost u Jeruzalemu

Od Trumpove odluke o Jeruzalemu napetosti u području su porasle. Deseci Palestinaca ozlijeđeni su u sukobima s izraelskim snagama sigurnosti, a nekoliko ih je i poginulo.

Izraelska policija na svakom je raskrižju uskih uličica u jeruzalemskom starom gradu. Pažljivo su u petak pratili kretanje tisuća muslimana na putu na molitvu u džamiju Al-Aksu, treće najsvetije mjesto islama.

Za jeruzalemskog gradonačelnika Nira Barkata taj grad je židovska povijesna prijestolnica već 3000 godina. “Ovdje, gdje god da zabijete lopatu, naći ćete židovske korijene”.

Stari grad, gdje su nekoć stajali Prvi i Drugi hram, središte je židovske povezanosti s Jeruzalemom. Ali ondje su i sveta mjesta muslimana i kršćana.

“Trumpova odluka ohrabrila je ilegalnu razdvojenost svetih gradova Jeruzalema i Betlehema, razdvojenih po prvi put u 2000 godina”, rekao je u petak u božićnoj poruci paletinski predsjednik Mahmud Abas.

Iako izraelsko ministarstvo turizma tvrdi da turista ima u uobičajenim količinima, trgovci se žale da je priljev novca neobično spor za blagdansku sezonu i za to imaju samo jednog krivca – Trumpa.

“Grad je prazan”, tvrdi Johan Andre, palestinski kršćanin koji ima trgovinu blizu crkve Svetog Groba. “Nema nikoga”.

Vajih Nuseibeh (67), vratar je i ključar crkve Svetog Groba. Zajedno s još jednim muslimanom desetljećima otvara crkvena vrata i dočekuje posjetitelje.

Tvrdi da je Trump uništio duh Božića u Jeruzalemu i za njega ima jednu, oštru poruku. “Samo neka začepi usta”.