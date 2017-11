KAKO JE PRALJAK GOVORIO NAKON PRESUDE 2011. GODINE: ‘Ako me ne uvjerite da sam kriv, u zatvoru ću biti samo zato jer je sud sila’

Nakon što se danas u sudnici ispijanjem otrova ubio general Slobodan Praljak, mediji prenose njegove riječi sucima Haškog suda iz 2011. godine.

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju danas je, u okviru žalbene presude bosanskohercegovačkoj šestorici, utvrdilo da je postojao međunarodni oružani sukob u BiH i stanje okupacije, a potvrdilo je i postojanje hrvatskog udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH.

PREMINUO JE SLOBODAN PRALJAK! Nakon što je popio otrov u haškoj sudnici, general HVO-a umro u bolnici

Nakon što je čuo tu presudu, Praljak je ustao i ispio otrov iz malene bočice, prethodno rekavši da ‘Slobodan Praljak nije ratni zločinac’ te da s prijezirom odbacuje presudu.



Nekoliko sati kasnije, nakon što je prevezen u bolnicu, objavljeno je da je preminuo.

Sucima Haškog suda još 2011. je na kraju završne riječi rekao da nije kriv, piše Večernji list.

‘Znam da nisam kriv. Ako vaša odluka bude suprotna, ja ću poštujuće opće načelo opovrgljivosti svakog mišljenja, zaključka ili stava, otvoreno i hrabro preispitati svoj stav o vlastitoj odgovornosti. Ako spoznam pogrešku, izdržavat ću kaznu jer ste vi pravični. Znat ću što sam mogao bolje, kako sam mogao bolje, gdje sam mogao bolje i kada sam mogao bolje i to mišlju, riječju, djelom i propustom. Ako me ne uvjerite, ako vaše tumačenje činjenica bude nedovoljno dobra ili pogrešno primijenjena spoznaja neke od društvenih znanosti pa postane moguće ono što nije bilo moguće i postane jednostavno ono što nije jednostavno pa moć da se nešto učini postane prosta zamjena za želju ili htijenje, onda ću ja biti u zatvoru samo zato jer je sud sila, a to zbilja ne bi bilo ništa novo na ovome svijetu’, poručio je Slobodan Praljak sucima 2011. godine.