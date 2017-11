TKO JE BIO CHARLES MANSON I KAKO JE POSTAO ZLOGLASNI UBOJICA I VOĐA OPAKOG KULTA: ‘Možda sam trebao ubiti 500 ljudi…’

U zatvoru u Kaliforniji danas je umro Charles Manson, vođa kulta iz 1960-ih godina koji je osuđen za niz ubojstava, među kojima i ono glumice Sharon Tate. Manson je umro u dobi od 83 godine.

Manson i njegovi sljedbenici počinili su najmanje devet ubojstava na četirima lokacijama u srpnju i kolovozu 1969. godine. Osuđen je na smrt, ali je ta kazna promijenjena u doživotnu robiju kad je Kalifornija 1972. ukinula smrtnu kaznu.

Kaotično djetinjstvo uz majku alkoholičarku

Charles Manson odrastao je u San Franciscu. Već u tinejdžerskim je godinama nekoliko puta završio u zatvoru zbog različitih zločina, a kasnije je postao pjevač i tekstopisac. Probio se u glazbenu industriju nakon što je upoznao bubnjara Beach Boysa, Dennisa Wilsona, piše The Guardian.

Charles Manson rođen je kao Charles Maddox u Cincinnatiju 1934. godine. Njegova majka Kathleen Maddox imala je 16 godina kad ga je rodila i tada je bila prostitutka. Zbog njezinog životnog stila i problema s alkoholizmom, Charles joj je često oduziman. Jednom ga je prigodom navodno prodala drugoj ženi – samo za vrč piva.



Kasnije je uzeo prezime svog očuha Williama Mansona. Kad je imao 12 godina, zbog krađe je poslan u školu za dječake u Indiani. Tijekom idućih godina često je izbacivan iz škola, a više je puta bio u zatvorima.

Godine 1955., u 21. godini, osuđen je na pet godina zatvora zbog krađe automobila.

Pokušao se srediti vjenčanjem s Rosalie Willis, ali je ponovno završio u zatvoru zbog krađe. Oslobođen je ranije zbog dobrog vladanja, ali zakratko. Ubrzo se nastavio baviti kriminalom.

‘Ja sam ono što ste od mene napravili. Ja sam vaš odraz’, rekao je nakon odsluženja jedne zatvorske kazne.

‘Mogao bih nekoga ubiti i ne osjetiti baš ništa’

‘Htio sam nekoga ubiti. Mogao bih uzeti ovu knjigu i njome vas zatući do smrti, ne bih ništa osjetio. Bilo bi mi to kao šetnja do dućana’, izjavio je jednom prilikom.

Mansona su na suđenju opisali kao usamljena luđaka s impresivnom sposobnošću uvjeravanja. Na čelu je imao istetoviranu nacističku svastiku, a za svoje zločine nikada nije pokazao kajanje.

U jednom je intervjuu u zatvoru 1987. rekao kako je ‘najbolje godine svog života proveo u internatima, zatvorima i popravnim domovima, zbog toga što nije imao nikoga’.

Nakon što se dva puta ženio, 32-godišnji Manson otišao je u Kaliforniju, gdje je postao samoprozvani guru, a uskoro je dom počeo dijeliti s čak 18 žena.

Godine 1968. eskalirali su rasni sukobi, a Manson je bio uvjeren da stiže Armagedon.

CHARLES MANSON JE MRTAV: Notorni serijski ubojica umro nakon 40 godina iza rešetaka

Manson je bio vođa kulta poznatog kao ‘Obitelj Manson’, a uglavnom su ga činile nezadovoljne mlade žene koje su ubijale pod njegovim mentorstvom.

Članice kulta štovale su ga poput Boga

‘Bila sam opčinjena njegovim umom i onime što je propovijedao’, rekla je jedna članica njegove ‘obitelji’, Leslie van Houten.

Na ranču Manson često su organizirane orgije potpomognute drogama, najviše LSD-jem, a Manson je tada svojim sljedbenicama propovijedao. Rekao im je da je on i Isus i vrag, u jednoj osobi.

‘Štovale smo ga poput Boga’, rekla je Barbara Hoyt bivša članica njegova kulta za CNN.

‘On je bio diktator i vladar Obitelji Manson. Bio je njihov kralj, njihov maharadža. A članovi te obitelji bili su mu poslušni, poput robova’, rekao je bivši tužitelj u njegovu slučaju, Victor Bugliosi, još 2015. godine.

Kada je kao mladić bio u zatvoru zbog sitnijeg kriminala, Manson je slušao radio. Posebno su ga inspirirali Beatlesi pa je i sam počeo pisati pjesme i nastupati u zatvoru. Vjerovao je da mu Beatlesi govore putem tekstova na albumu ‘White Album’, koji je izdan 1968. godine. Iz pjesama je interpretirao apokaliptičnu poruku o tome da će crnci ‘ustati’ i u rasnom ratu zbaciti bjelačku premoć. Manson i njegova ‘obitelj’ bit će pošteđeni jer se skrivaju.

Charles Manson imao je tri sina, a u studenome 2009. se javio Matthew Roberts, DJ i tekstopisac iz Los Angelesa, kojeg je usvojila druga obitelj. On tvrdi da je Mansonov četvrti sin. Njegova je biološka majka, kako kaže, bila članica Mansonova kulta, a napustila ga je u ljeto 1967. nakon što ju je Manson silovao. I sam je Manson rekao da bi on mogao biti Matthewov otac.

Stravična ubojstva sedmero osoba: 169 ubodnih i 22 rane od metaka

Među Mansonovim je žrtvama bila i holivudska glumica Sharon Tate, žena Romana Polanskog, koja je bila u visokom stupnju trudnoće kada je ubijena. Nasmrt ju je izbola jedna od Mansonovih mladih sljedbenica, Susan Atkins.

Njezinom je krvlju napisala ‘svinja’ na ulaznim vratima njezine kuće. Osim Tate, Mansonov je kult odgovoran za ubojstva još šestero osoba: Jay Sebring, Abigail Folger, pisac Wojciech Frykowski i Steven Parent, prijatelj obitelji Tate.

Svi su izbodeni. Dan nakon ubojstva Tate, klan je ubio i bogati par iz Los Angelesa, Lena i Rosemary LaBiancu. Ta su ubojstva postala poznata kao ‘Tate-LaBianca ubojstvo’. Tako su tijekom dviju noći ubojice uzele živote sedmero osoba. Na njima je izbrojeno 169 ubodnih rana i sedam rana od metaka ispaljenih iz 22-kalibarskog pištolja. Sva su ubojstva imala poveznicu: riječ ‘pig’ (svinja) ispisanu krvlju žrtava na ulaznim vratima kuće Sharon Tate, kao i na zidovima u kući drugih žrtava. Krvlju je bila ispisana i fraza ‘Helter Skelter’. Navodno je Manson ciljao na to da za ubojstva budu optužene takozvane ‘Crne pantere’.

Manson i njegove tri sljedbenice, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel i Leslie Van Houten, osuđeni su za ubojstva u dva navrata 1969. godine. Još je jedna osoba, Charles ‘Tex’ Watson, osuđena kasnije.

Tijekom suđenja su se Manson i njegovi sljedbenici ponašali krajnje neprimjereno: na sudu su pjevali, smijali se, imali bijesne ispade, a čak su si na čelo urezali slova ‘X’.

Nakon optužnice je izjavio:

‘Možda sam trebao ubiti 500 ljudi, tada bih se osjećao kao da sam u društvu nekako doista pridonio’.

‘Ja nisam kao drugi. Ja sam jako poseban i jako opasan čovjek’

Manson nije bio na mjestu događaja kad su se ta ubojstva dogodila, no ipak je osuđen zbog navođenja svojih sljedbenika da to učine. Osuđen je na smrtnu kaznu 1971. godine. Njegovi su odvjetnici cijelo vrijeme tvrdili da Manson nije kriv i da ga se ni na koji način ne može povezati s tim ubojstvima.

Sam Manson je 2012. rekao zatvorskim psiholozima da je on vrlo opasan čovjek.

‘Ja sam poseban. Nisam kao drugi, prosječni zatvorenici. Proveo sam život u zatvoru. Pet sam ljudi strpao u grob. Ja sam jako opasan čovjek’, rekao je tada Manson.

Sestra ubijene glumice Tate, Debra, rekla je danas da su je nazvali iz zatvora kako bi je obavijestili o Mansonovoj smrti.

U kasnim 60-ima ovaj je notorni ubojica oko sebe okupljao sljedbenike. Tvrdio je da vjeruje da u Ameriku stiže rat rasa te da on planira ubrzati dolazak rata kako bi on proizašao kao vođa novog društvenog poretka. Tu je viziju nazvao ‘Helter Skelter’, po poznatoj pjesmi The Beatlesa, kojom je postao opsjednut.

Tužitelji su raspravljali o tome je li se Manson nadao da će Afroamerikanci biti optuženi za ubojstva Tate-LaBianca, što bi stvorilo dodatne rasne napetosti.

Manson je uvjerio brojne svoje sljedbenike da je on sam reinkarnacija Isusa Krista. Koristio je kombinaciju droga i karizme kako bi okupio uglavnom mlade žene iz srednje klase i kontrolirao ih.

Nikad nije pokazao kajanje

Prije nego što je izvršena njegova smrtna kazna, država Kalifornija ju je ukinula pa je Manson osuđen na doživotni zatvor. Tijekom 40 godina koje je proveo u zatvoru, Manson je 12 puta zatražio uvjetno puštanje.

Posljednjom prigodom, 2012. godine, odbor za uvjetne otpuste rekao je kako Manson nije učinio nikakve napore da bi se rehabilitirao. Nije bio uzorni zatvorenik, a uhvaćen je i u posjedovanju oružja i krijumčarenju mobitela.

Godine 2014. Manson je dobio odobrenje da stupi u brak s 26-godišnjom ženom koja je tvrdila da ga voli, no dozvola je istekla prije vjenčanja pa taj brak nije sklopljen. On je tada imao 80 godina.

Žena kojom se trebao oženiti, Afton ‘Star’ Burton, navodno ga je godinama posjećivala u zatvoru, a kasnije su u javnost izašla neka izvješća prema kojima se ona navodno htjela udati za njega samo zato da bi, nakon što on umre, mogla imati prava na njegovo tijelo i naplaćivati ljudima da ga vide.

Više od 50 godina kasnije, ubojstva “obitelji” Manson nastavljaju uznemirivati duhove i izazivati morbidnu fascinaciju, koja se pothranjuje knjigama, pjesmama, turističkim turama, internetskim stranicama i filmovima. Manson je i sam objavio album 1970., koji je reizdan na CD-u 2006.