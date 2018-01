KAKO ĆE IZGLEDATI SVIJET 2025.: Dok je kineski predsjednik čestitao Novu godinu, analitičarima su za oko zapele dvije knjige na njegovoj polici

Dvije knjige na polici kineskog predjednika daju gotovo proročanski pogled u budućnost

Svake nove godine, kineski predsjednik Xi Jinping pozdravlja naciju videosnimkom nastalom u njegovom uredu. Iza stola za kojim sjedi stoji impresivna polica s knjigama koja otkriva kakvo štivo voli čitati lider jedne od najmoćnijih sila svijeta.

Mediji ih pažljivo analiziraju, a ove godine za oko su im posebno zapele dvije knjige o području umjetne inteligencije. Jedna je “The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate Learning Machine Will Remake Our World” autora Pedra Dominga, dok je druga “Augmented: Life in the Smart Lane” Bretta Kinga.

Razvoj umjetne inteligencije

Objavljena 2015., “The Master Algorithm” opisuje kako umjetna inteligencija mijenja poduzetništvo, politiku, znanost i rat. Detaljno opisuje i objašnjava razne metode na temelju kojih strojevi uče uspoređujući ih s neurološkim vezama u mozgu, logikom i vjerojatnošću, između ostalih stvari.



Knjiga također opisuje fiktivni algoritam, koji razvija savršeno shvaćanje kako svijet i ljudi na njemu djeluju; algoritam je “univerzalni učenik sposoban derivirati cjelokupno znanje iz podataka”, prema radnji knjige.

Druga knjiga, “Augmented: Life in the Smart Lane”, bavi se novim “pojačanim dobom” i objašnjava kako će ono izazvati prekid i pomak u načinu na koji se ljudi ponašaju. Također istražuje problematiku robota i njihovog preuzimanja ljudskih poslova, kao i ultimativnog pitanja – hoće li čovječanstvo postati inferiorno zbog umjetne inteligencije.

Kineski pogled u budućnost

Činjenica da kineski predsjednik takve knjige ima u svojoj radnoj sobi je nadasve zanimljiva te signalizira kineske ambicije u razvoju umjetne inteligencije. Kina je još u srpnju objavila svoju strategiju za umjetnu inteligenciju – žele postati svjetski lider do 2025. te žele vlastitu industriju na tom polju učiniti vrijednom 150 milijardi dolara do 2030. godine.

Štoviše, Reuters je danas objavio tekst, citirajući kinesku novinsku agenciju Xinhua, u kojem otkrivaju da kineska vlada gradi 2 milijarde dolara vrijedan kompleks za istraživanje umjetne inteligencije.

To nije niti čudno, s obzirom da je i ruski predsjednik Vladimir Putin svojedobno izjavio da će zemlja koja predvodi u razvoju umjetne inteligencije dominirati svijetom u budućnosti. Čak je i svjetski poznati vizionar Elon Musk prošle godine izjavio da će upravo umjetna inteligencija biti najvjerojatniji uzrok Trećeg svjetskog rata.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017

Eric Schmidt, izvršni predsjednik Googleove roditeljske kompanije Alphabet, u studenom je upozorio da će Kinezi preteći Amerikance u razvoju umjetne inteligencije ako se smjesta nešto ne poduzme po tom pitanju. “Vjerujte mi, Kinezi su zaista dobri. Vrlo je jednostavno – do 2020. Kinezi će nas sustići, do 2025. će nas prestići, a do 2030. će biti dominantna industrija umjetne inteligencije na svijetu”, kazao je Schmidt.