KAKO BI TRUMP MOGAO, NI NE ZNAJUĆI, PROUZROČITI NOVI SUKOB NA BALKANU: ‘Ako ga Putin zatraži uslugu, moglo bi se svašta dogoditi’

Federica Mogherini, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku ovog će tjedna u Bruxellesu ugostiti premijere Srbije u Kosova. Vjerojatno se osjeća kao Winston Churchil kada je na posljednjim sranicama svoje povijesti Prvog svjetskog rata napisao: ‘Svađe su jedino što ostaje nepromijenjeno u ovoj kataklizmi koja je zahvatila svijet’.

Ima nešto u toj nemogućosti Srba i Kosovara da žive zajedno. Srpski premijer Aleksandar Vučić rekao je da je Kosovo ‘kolijevka Srbije’, što je isto kao da je rekao ‘Normandija je kolijevka Engleske’ jer su se tamo odvijale srednjovjekovne bitke Engleza i Francuza, piše The Independent.

UGLEDNI ANALITIČAR ZAKLJUČIO: ‘Multietničke države na Balkanu su propale, nedostaju im čak i osnovni elementi. Vrijeme je za nove promjene’

Novi vlak podgrijava sukob

Najnovija iskra sukoba je novi vlak koji bi trebao povezivati Srbiju i Kosovo. Umjesto da se to iskoristi kao trenutak za pomirbu, po ruskom su vlaku ispisani veliki slogani ‘Kosovo je Srbija’ na 21 jeziku,a unutra su posteri srpskih pravoslavnih svetaca i heroja.



Sve izgleda kao šaljivi strip, osim što je to za srpske nacionaliste smrtno ozbiljna provokacija. Kako sekod njih približavaju predsjednički izbori (održat će se u travnju), ovo je dobar način prikupljanja glasova birača, kreirajući još jedan umjetni sukob s Kosovom.

Vučić je dvije godine mlađi od predsjednika Kosova Hashima Thachija, a dovoljno daleko od doba Miloševićeve generacije. Ipak, čini se gotovo nemogućim konačno uspostaviti mir s Kosovom, čak i nakon što je 900 tisuća Kosovara prešlo granice i otišlo u drugu državu.

NJEMAČKI MEDIJI O VLAKU ZA KOSOVO: ‘To je Vučićeva namjerna provokacija koja bi se lako mogla oteti kontroli’

Srbija računa na Trumpa i Rusiju

Srbija ostaje bliska pravoslavnim vjernicima u Rusiji i nadaju se da će američki predsjednik Donald Trump, također blizak Rusiji, pomoći Srbiji u borbi protiv ostatka regije. S druge strane, Trump možda zna nešto o Balkanu, s obzirom da je njegova supruga Melanija živjela u Sloveniji kad je počeo rat.

Sigurno je da Kremlj često podržava beskrajna kršenja UN-ovih granica – u Moldaviji, Gruziji i Ukrajini, i podupire Beograd u pokušajima separatizma na Kosovu i u Bosni.

No nije za sve kriva Srbija. Jak nacionalistički identitet postoji i na Kosovu – ‘Vetevendosje – samoopredjeljenje’. Pokret optužuje Thacija i trenutnom premijera Isa Mustafu za izdaju Kosova zbog granice sa Crnom Gorom.

Kosovski nacionalisti bacali su dimne bombe na parlament i organizirali prosvjede na granici s nasiljem, a koristili su vrlo sličnu retoriku kao ona srpskih nacionalista.

Kad je vlada Kosova obznanila da neće dozvoliti da vlak na kojem stoji da je Kosovo Srbija uđe na njihov teritorij, ruski je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potpalio vatru rekavši da je novi oružani sukob u regiji na pomolu.

Rizik od novog sukoba na Balkanu

Nije sigurno zna li američki predsjednik Trump išta o Kosovu, iako su mnogi republikanci koji su se u Washingtonu prije inauguracije sastali s Thacijem zagovaratelji Kosova i bliski američko-albanskoj dijaspori.

No ako Putin Trumpa zatraži uslugu kada je riječ o podršci Srbiji, postoji rizik od novog sukoba na zapadnom Balkanu.

Može li Federica Mogherini tu nešto učiniti? Europska banka za obnovu i razvoj ulaže 9.5 milijardi eura u zapadni Balkan, a njezin predsjednik Sir Suma Chakrabarti kaže da će se jednog dana ponovno otvoriti zatvorene tvornice, a kraj njih će biti pokrenuta nova postrojenja.

No na Kosovu neće zaista ništa zaživjeti dok ne dođe do pomirbe i međusobnog priznanja između Srba i Kosovara, kao i između svih ostalih nacija u regiji, piše The Independent.