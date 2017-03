‘KAKAV JE OSJEĆAJ RADITI ZA FAŠISTA?’: Indijka napala Trumpovog glasnogovornika u Appleovom dućanu, njegov odgovor je šokirao svijet

Glasnogovornika Bijele kuće Seana Spicera u subotu je u jednom Appleovom dućanu zaskočila žena koja je Donalda Trumpa nazvala fašistom, a Spicera optužila za rasizam.

Kako piše Daily Mail, riječ je o 33-godišnjoj američkoj Indijki Shree Chauhan, koja živi u Washingtonu i radi u neprofitnoj udruzi Parents and Partnership koja potiče roditelje da se više angažiraju oko obrazovanja svoje djece.

Chauhan je objavila video u kojem hoda za Spicerom i uznemirava ga tijekom kupnje.

“Kakav je osjaćaj raditi za fašistu”, započinje Chauhan, na što je Spicer odgovorio “Imamo sjajnu zemlju” i pokušao je ignorirati.



“Imamo sjajnu zemlju? Jesu li vam Rusi pomagali s onim stvarima? Jeste li i vi kriminalac? Jeste li i vi počinili izdaju kao i predsjednik? Jeste li i vi počinili izdaju. Što mi možete reći o Rusima?”, nastavila je Chauhan.

“Ovo je tako sjajna zemlja da vam je dozvolila da budete ovdje”, odgovorio je Spicer, na što mu je žena indijskog podrijetla rekla da je rasist.

Na sugestiju novinara da je Spicer možda samo želio ukazati na slobodu govora koja joj je omogućila verbalnu konfrontaciju s jednim od najmoćnijih ljudi u Americi Chauhan je rekla:

“On je predsjednikov glasnogovornik, nemojte mi govoriti što je on možda mislio kad je rekao to što je rekao. Osim toga, on radi za vladu koja radi sve te stvari.”

Chauhan je rekla da je Trumpov izbor za predsjednika SAD-a kod nje probudio strah za sigurnost i njezinu budućnost u Americi, iako je ona građanka SAD-a.

“Probudila sam se dan nakon izbora u strahu zbog svega što bi se moglo dogoditi nekome poput mene. I već smo vidjeli što će se događati. Vidjeli smo što će biti s Indijcima”, rekla je.

Chauhan je pritom mislila na napad koji se dogodio 3. ožujka i u kojem je 39-godišnji američki državljanin Deep Rai, podrijetlom Sikh, nastrijeljen u okolici Seatlea. Napadač mu je prije negoli je pucao navodno rekao “vrati se u svoju zemlju”. Vlasti taj napad kvalificiraju kao zločin iz mržnje.

Taj se oružani napad dogodio manje od dva tjedna nakon što je napadač naoružan puškom pucao u baru Kanzasu u dva dva Indijca i još jednu osobu rekavši im da “se vrate natrag u svoju zemlju”. Pritom je jedan Indijac ubijen, dok je drugi ranjen, baš kao i treća osoba koja im je pokušala pomoći.

Chauhan tvrdi da su ti oružani incidenti, kao i prijetne bombom židovskim centrima i nasilje nad transrodnom djecom stvorili ozračje straha u državi.