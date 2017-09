KAJAKOM PREPLOVIO ATLANTIK: Sedamdesetogodišnji Poljak uspio već treći put preploviti 6.680 kilometara

Sedamdesetogodišnji poljski kajakaš uspio je treći put sam preploviti Atlantik pristavši u nedjelju na francusku obalu 111 dana nakon isplovljavanja u Sjedinjenim Državama.

“Hej! Ovo je Francuska, a ja sam Aleksander Doba i službeno sam stupio na čvrsto tlo u Europi”, rekao je na videosnimci objavljenoj na njegovu Facebooku.

“Dobro sam … i sretan sam što sam napokon stigao u Europu!”, dodao je pošto je pristao u Conquetu, blizu Bresta, u Bretanji, na zapadu Francuske, gdje su ga dočekali desetci pristaša.





Kajakaš koji je 17. svibnja pošao iz Barnegat Bayja, u New Jerseyju, u Sjedinjenim Državama, prkosio je valovima i tvrdi da je “pomilovao morskog psa” na svom putovanju dugom 6.680 km s jedne na drugu stranu sjevernog Atlantika.

U lipnju 2016. Doba je morao odustati od puta zbog valova koji su mu dvaput prevrnuli kajak blizu New Jerseyja.

Umirovljeni inženjer je već dvaput preplovio Atlantik u kajaku, sam, bez ičije pomoći.

Prvi put je plovio iz Dakara u Senegalu do Acaraua u Brazilu, od listopada 2010. do veljače 2011., a drugi put iz Lisabona do Port Canaverala, na Floridi, od listopada 2013. do travnja 2014.