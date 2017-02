KAD POLITIČAR IZGUBI ŽIVCE: Pogledajte kako je zastupnik EU parlamenta ‘trolao’ čovjeka koji je raskolio Europu

Zastupnik laburista koji je iza Nigela Faragea držao papir na kojem je pisalo ‘On vam laže’ rekao je da je to učinio jer je bio frustriran time što je Farage dobio medijski prostor bez da mu se itko suprotstavio, piše The Guardian.

Seb Dance, zastupnik laburista za London, podigao je rukom napisanu poruku sa svojeg mjesta dok je sjedio iza Nigela Faragea u Europskom parlamentu.

‘Nije me bilo briga, bio sam frustriran Farageovim govorom’

Stranka Ukip (UK Independence party) podnijela je žalbu na njegovo ponašanje koje je ostalo zabilježeno na televizijskim kamerama. Sve se vidjelo dok Dancea jedan službenik nije zamolio da prestane. U međuvremenu su ljudi dolazili do njega i molili ga da spusti taj natpis, no on je odbijao.





Novinarima Guardiana Seb Dance je rekao da je njegovo ponašanje bilo čin frustracije nakon kojeg ga više nije bilo briga.

‘Bila je to frustracija. Bilo mi je dosta nacionalističkih i populističkih poruka s kojima se paradira kao da su rješenje za probleme svih ljudi’, rekao je zastupnik Laburističke stranke.

‘Zaista frustrirajuća stvar o Europskom parlamentu je to što ne možemo intervenirati i što je Farage dobio tri minute vremena da govori neometano. Što je previše, previše je, tako sam se osjećao i morao sam nešto učiniti’, rekao je.

‘Morao sam reagirati jer on predstavlja Veliku Britaniju’

Dance kaže da se usprotivio Farageovom argumentu da je Trumpova zabrana ulaska građanima sedam muslimanskih zemalja pitanje suvereniteta SAD-a.

‘Ne propitkujemo suverenitet SAD-a, propitkujemo moral’, rekao je.

Dance dodaje kako je osjetio dužnost da reagira jer ispada da je Farage najčešće dominantan glas Velike Britanije u Europskom parlamentu jer je čelnik službeno priznate EFDD grupe.

Izjavom o tome da novi američki predsjednik jednostavno pokušava zaštititi svoju zemlju od terorista, Farage je izazvao komešanje u Europskom parlamentu.

Pozvao je zastupnike da pozovu Trumpa da dođe u Parlament i obrati im se u ‘otvorenom dijalogu’ ili da ostanu ‘antidemokratski fanatici kakvima ih je oduvijek smatrao’.

‘Čini mi se da sva retorika protiv Trumpa koja dolazi sa svih strana zapravo odražava da je priroda europskog projekta protuamerikanizam’, dodao je Farage.

‘Trumpov je motiv zaštita SAD-a od islamističkog terorizma, onoga što se dogodilo u Europi kad ste prihvatili te ljude u svoje domove’, rekao je Farage.

Pritužbu protiv Seba Dancea podnio je Bill Etheridge, član Ukipa i zastupnik u Europskom parlamentu koji je bio zgrožen takvim ponašanjem i nazvao ga ‘jadnim i kukavičkim’.

Dance je rekao kako je spreman na sve posljedice i sankcije kojima ga predsjednik i parlament odluče kazniti.