JUNCKER POSRAMIO NAŠE EUROPARLAMENTARCE: Uperio u njih prstom i izjavom izazvao podsmijeh europskih kolega

Premijer Andrej Plenković danas je održao govor na pet jezika u Europskom parlamentu, no može se reći da mu je osebujni predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker ukrao šou.

Naime, Juncker je govorio o izgradnji Pelješkog mosta, s čijim se izgovorom imena malo namučio. Plenković mu je uz smiješak signalizirao da je sve ‘OK’, na što su se nasmijali i ostali zastupnici u dvorani.





Zasmetala ga hladnokrvnost

‘Mi znamo gdje se nalazi i podržat ćemo taj projekt, kao što podržavamo i sve projekte dolje u Dalmaciji’, rekao je Juncker te dodao kako revizija EU proračuna neće dovesti potporu Unije u pitanje. Kada je to rekao, naglo se okrenuo te shvatio da su hrvatski europarlamentarci na njegovu izjavu ostali prilično hladnokrvi i pasivni.

‘Samo je jedan hrvatski predstavnik ovdje?’, upitao je Juncker te prstom uperio prema dijelu gdje sjede hrvatski eurozastupnici, izazvavši podsmijeh ostalih zastupnika, piše dnevnik.hr.

Pobrao pljesak europarlamentaraca

‘Napravit ćemo to, čak i bez vašeg pljeska. Nema na čemu’, rekao je Juncker i dobio pljesak. ‘Da sam najavio finaciranje mosta preko Seine, dvoranom bi se prolomio pljesak, no i ovaj projekt u Hrvatskoj je važan kao i oni u zapadnoj Europi. Ne smijemo zanemariti razvoj novih država članica’, kazao je Juncker čije su riječi Tonino Picula i Ivana Maletić prihvatili s osmijehom, no ne i Biljana Borzan koja se na tu izjavu namrštila.