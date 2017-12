JOŠ JEDNO RAZOČARANJE ZA MAY: Premijerka poražena na glasovanju o Brexitu, protiv nje glasovali i pobunjeni konzervativci

Britanska premijerka Theresa May doživjela je večeras ozbiljan poraz u britanskom parlamentu nakon što se u oba doma parlamenta na glasovanju našao ugovor o izlasku između Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a .

May je, obećajući parlamentu seriju izglasavanja dijelova dogovora o Brexitu pokušala spriječiti pobunu među oporbom ali i dijelom svojih vladajućih konzervativaca, no to joj nije uspjelo. Premijerka je izgubila tijesnim rezultatom – 309 naspram 305 glasova, a amandman na ugovor kojim se regulira konačni dogovor o Brexitu inicirao je zastupnik Dominic Grieve, inače konzervativac i član premijerkine stranke, ali i jedan od vođa “pobunjenika” protiv nje, prenosi CNN.

PREMIJERKA U PROBLEMIMA: May konačni dogovor o Brexitu stavlja uskoro na glasovanje u parlamentu u kojem joj prijeti pobuna zastupnika

Nakon šest dana žestokih debata u parlamentu May je tako doživjela poraz, a zastupnici su se izborili u dobijanju više ovlasti oko konačnog dogovora o izlasku iz EU-a. Sada bi oni pak mogli vladu dovesti u probleme jer su uložili amandman na zakon o Brexitu po kojem bi parlament morao dogovor o Brexitu potvrditi obvezujućim glasovanjem. Sve njih May je već ranije upozorila da bi svojim promjenama plana o Brexitu mogli ugroziti glatki izlazak Britanije iz EU-a.



THERESA MAY DOBILA KRAJNJI ROK: ‘Imate deset dana za dogovor o Brexitu, želimo znati i što će biti s Irskom’

Rezultat večerašnjeg glasovanja novo je razočaranje za britansku premijerku koja je u lipnju raspisivanjem prijevremenih izbora htjela povećati svoju parlamentarnu većinu za još nekoliko desetaka zastupnika, no doživjela je pravi šok. May je tad izgubila većinu u britanskom parlamentu i našla se na rubu katastrofalnog poraza. May je u konačnici izvojevala pobjedu, no njezina je pozicija značajno oslabljena.