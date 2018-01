JOŠ JEDNA PORNO GLUMICA PROGOVORILA O TRUMPOVOJ AFERI: ‘Melania za sve zna, ali treba ostati uz supruga’

‘Nije bilo ništa posebno. Bila je samo jedna pozicija, nešto što bi se i očekivalo od čovjeka njegovih godina. Rekao mi je da sam lijepa i pametna, baš kao njegova kći.’

Supruga Donalda Trumpa, Melania, zna za sve njegove vanbračne afere, tvrdi porn zvijezda Alana Evans i dodaje kako predsjednik SAD-a i prva dama imaju dogovor, no to nije ničija briga, piše Mirror.

Pornoglumica ima poruku: ‘Melania treba unatoč aferama ostati uz svog muža’

Detalji Trumpove navodne afere s drugom glumicom za odrasle, Stormy Daniels, izašli su u javnost ranije ovog mjeseca. Pisalo se da joj je Trump platio 130.000 dolara da o toj aferi šuti. Daniels, čije je pravo ime Stephanie Clifford, nedavno je dala intervju no u njemu je odbila komentirati navodnu vezu s Trumpom, koji u to vrijeme još nije bio predsjednik. Njezina kolegica Alana Evans pak tvrdi da je svima očito što se među njima dogodilo, no vjeruje da se Daniels dužna pridržavati nekakvog ugovora o tajnosti. Prošlog je tjedna u javnost izašla informacija da Melania Trump nakon otkrića ove afere spava u hotelu, a ne u Bijeloj kući.

47-godišnja Melania u posljednje vrijeme ne pojavljuje se puno u javnosti, a nije sa suprugom otputovala ni u Švicarski Davos, gdje se održavao Svjetski gospodarski forum. Unatoč skandalu, porno zvijezda Evans kaže da bi Melania trebala ostati uz muža.’Ona je prva dama i u teškom je položaju, a moj bi savjet bio isti kakav bih dala i svima drugima: ostani uz svog čovjeka’, rekla je Evans za TMZ. ‘Kad si moćan čovjek u takvoj situaciji, tvoj partner/ica zna da ćeš biti i s drugima. Ne znamo kakav dogovor postoji među njima pa ljudi osuđuju i svašta misle, ali to zaista nije ničiji problem osim njihov’, rekla je Evans.

‘Nije bio ništa posebno u krevetu, ali to se i očekuje od nekog njegovih godina’

Porno glumici Daniels navodno je u listopadu 2016. dobro plaćeno da s informacijom da je spavala s Trumpom ne izađe u javnost, a taj je dogovor postigao navodno Trumpov odvjetnik Michael Cohen. U javnost su ipak isplivale informacije o njihovoj vezi, uključujući i to da je ona Trumpa udarala po stražnjici kopijom Forbes magazina koji je na naslovnici imao upravo Trumpovu fotografiju. Neki politički savjetnici potvrdili su da su te informacije točne. Taj se bizarni susret Trumpa, porno glumice i časopisa Forbes dogodio tijekom njihove seksualne veze koja je počela nedugo nakon njihovog susreta na turniru golfa 2006. godine.

Daniels je, piše Mirror, glumila u oko 150 porno filmova, a ustvrdila je da je Trump loš u krevetu. ‘Nije bilo ništa posebno. Bila je samo jedna pozicija, nešto što bi se i očekivalo od čovjeka njegovih godina’, rekla je. Prisjetila se i da ju je Trump usporedio sa svojom kćeri Ivankom. ‘Rekao mi je da sam lijepa i pametna, baš kao njegova kći’, kaže porno glumica. Unatoč ne baš impresivnom Trumpovom nastupu pod plahtama, nastavila se viđati s njim i rekla da su se dobro zabavili. Trumpov odvjetnik negira da joj je plaćeno za šutnju, a Trump je ranije rekao da su sve žene koje su ga optužile za seksualni napad, lažljivice.