STRAVIČAN TRENUTAK KAD JE OSUĐENIK NA SMRT PRIZNAO TV VODITELJU: ‘Bilo ih je još… Policija je pronašla samo desetinu mojih žrtava’

Američki serijski ubojica osuđen na smrt zbog ubojstva i sakaćenja triju žena tvrdi kako je zaklao više desetaka drugih žrtava koje policija nije nikada pronašla.

William Clyde Gibson (60), koji trenutačno čeka izvršenje smrtne kazne u državnom zatvoru Indijane dao je uznemirujuću izjavu britanskom televizijskom voditelju sir Trevoru McDonaldu u novom dokumentarcu ITV-ja, piše Daily Mail.

Zadavio jednu kada ga je zatekla da reže drugu

Gibson je uhićen 2012. nakon što je u njegovoj garaži otkriveno tijelo Christine Whitis, koja je bila prijateljica njegove pokojne majke. Kasnije je priznao kako ju je zadavio nakon što ga je zatekla dok ‘reže’ drugu žrtvu. Tijekom intervjua Gibson je izjavio: “Oni (policija) jedva da su pronašli i desetinu, recimo to tako.”

Pokošavajući detaljnije otkriti ukupan broj žrtava, sir McDonald je upitao: “Što, oko 29 ili 30?”, a ubojica je potvrdno odgovorio.



Policija je pronašla tijela 35-godišnje Stephanie Kirk i 70-godišnje Christine Whitis, prijateljice njegove majke, na Gibsonovoj zemlji 2012. godine. Obje ih je izmrcvario i seksualno iskoristio. Gibson je kasnije priznao i umorstvo 44-godišnje Karen Hodelle, čije je izbodeno tijelo pronađeno još 2002. u blizini rijeke Ohio u Clarksvilleu. Gibson je za umorstvo Whitis i Kirk osuđen na smrt u lipnju 2014. te za Hodellu na još 65 godina.

Uživa u ubijanju

Tijekom intervjua uživo s britanskim voditeljem sir Trevorom McDonaldom Gibson se smiješio i hvalio zločinima za koje tvrdi da se izvukao nekažnjeno. Upitan je li mu adrenalin porastao kada je ubijao, odgovorio je: “Pretpostavljam da je bilo i toga, uživam kada ih režem. Izgleda da mi se nakon prvog puta to svidjelo. U početku sam bio nervozan, ali onda nakon prve… Nisu to bile samo žene, već i muškarci. Samo ih nisu pronašli, nisam rekao ništa o njima.”

Gibson nije pokazao ni trunke pokajanja zbog svojih zločina, rekavši Trevoru kako je svoju prvu žrtvu, Hodellu, ubio “jer mu je tako došlo”. Dodao je kako mu nije bio potreban nikakav razlog.

Bez imalo čovječnosti

“Uhvatila me kako režem drugu ženu. Rekla je da će zvati policiju pa sam je zadavio”, rekao je pak o ubojstvu majčine prijateljice Christine Whitis. Upitan ima li išta čovječnosti u njemu, Gibson je hladno odgovorio: “Ne vjerujem da posjedujem imalo čovječnosti. Ne bih rekao. To me jednostavno ne dira.”

“Mogao bih ubiti čovjeka i onda jednostavno otići na večeru. nije me briga”, nasmijao se i dodao: “Ljudi misle da ako radiš ovakve stvari koje sam ja radio, režeš ljude, svi automatski misle da je to zato što si imao loše djetinjstvo. Misle da si bio zlostavljan, ili te pitaju jesi li postavljao požare, ali to nije imalo veza sa mnom. Ja sam imao savršeno normalno djetinjstvo.”

Sa 13 osuđen na 170 godina zatvora

Gibsonove jezive riječi u suprotnosti su s iskazom drugog zatvorenika, Ronalda Sanforda, kojeg je novinar Trevor susreo tijekom prvog posjeta ovom zatvoru 2012. godine.

Sanford je optužen na 170 godina zatvora zbog ubojstva dviju starijih žena kad mu je bilo samo 13 godina. Nakon razgovora TV voditelj se pitao kako je dječak koji jedva da je bio tinejdžer mogao počiniti tako odvratan zločin. Tijekom kasnijeg sastanka Sanford se otvorio o svom problematičnom djetinjstvu koje ga je, kako je on rekao, pripremilo na ubijanje.