JESU LI RAZORNI URAGANI OSVETA MAJKE PRIRODE? ‘Ovo je vjesnik onoga što nam klimatske prognoze predskazuju’

Nakon razornog uragana Harvey koji je prošlog tjedna pogodio američku državu Teksas, sada Florida očekuje još jači uragan Irmu, koji je već pogodio Karibe. Istovremeno je ove godine u Meksičkom zaljevu izmjerena najviša temperatura mora na svijetu, što je svakako posljedica globalnog zatopljenja. Postavlja se pitanje događaju li se i razorne oluje i uragani poput Irme i Harveya upravo zbog klimatskih promjena i globalnog zatopljenja.

Osim Irme, prijete i druge tropske oluje poput Josea i Katie, a stručnjaci tvrde da će takve oluje biti samo češće zbog globalnog zatopljenja. Naime, kategorije za tropske oluje kreću se od 1 do 5, s time da je ona kategorije 5 najjača. Irma je već bila u kategoriji 5, iako se to tijekom vremena mijenjalo, a u najvišoj kategoriji vjetar puše brzinom i do 285 kilometara na sat. Tako jake oluje detektiraju čak i detektori za potrese.

Andreas Friedrich iz Njemačke meteorološke službe u Frankfurtu za Deutsche Welle je rekao da su stanovnici SAD-a i Kariba ranijih godina dobro prošli jer je prošle godine bila El ninova godina, no nakon nje se formiraju sve jači uragani nad Atlantikom, a pogoršavaju ih visoke temperature.

‘Trenutno je Karipsko more s oko 30 stupnjeva toplije i to je drugi razlog za sezonu ovako jakih uragana. Što je more toplije, to više ishlapljuje i “hrani” tako oluju koja postaje sve jača. Više energije u atmosferi znači više potencijala za ekstremne vremenske prilike’, kaže Friedrich.

Nema dokaza da su uragani češći zbog globalnog zatopljenja, ali…

Iako povećanjem temperatura uzrokovanim globalnim zatopljenjem uragani i oluje postaju sve jači, to ne mora značiti da dolaze i češće. Da bi se takvo što moglo ustvrditi, meteorolozi bi morali imati podatke koji ukazuju na veću učestalost uragana u posljednjih 30 godina, a tvrde da ima boljih i gorih godina. No iako nije na taj način znanstveno dokazano da zbog globalnog zatopljenja sve češće dolazi do snažnih uragana, takav se trend ipak uočava pa Friedrich upozorava da su jake tropske oluje sve češće, kao i cikloni i tajfuni u drugim dijelovima svijeta.

‘Ono što da sada doživljavamo je vjesnik onoga što nam klimatske prognoze predskazuju’, kaže njemački meteorolog Friedrich za Deutsche Welle.

