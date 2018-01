JESMO LI REAGIRALI PREKASNO? Čak i ako ograničimo globalno zatopljenje Zemljina površina doživjet će dramatične promjene

Zatopljenjem od 1,5 stupnja će dijelovi južne Europe, južne Afrike, središnje Amerike, obale Australije i jugoistoka Azije – doma oko petinu čovječanstva – “izbjeći znatnu aridifikaciju”.

Više od četvrtine Zemljine površine postat će znatno suše čak i ako čovječanstvo uspije ograničiti globalno zatopljenje na dva Celzijeva stupnja, što je cilj dogovoren Pariškim klimatskim sporazumom, upozorili su znanstvenici.

No ako se zatopljenje zadrži na 1,5 stupanj, to bi moglo ograničiti sušenje za desetinu, čime bi se spasilo dvije trećine Zemlje za koje se to predviđa pod granicom od dva stupnja, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Nature Climate Change.

Zatopljenjem od 1,5 stupnja će dijelovi južne Europe, južne Afrike, središnje Amerike, obale Australije i jugoistoka Azije – doma oko petinu čovječanstva – “izbjeći znatnu aridifikaciju” predviđenu pod 2 stupnja Celzija, istaknuo je Su-Jong Jeong sa sveučilišta za znanost i tehnologiju u kineskom Shenzenu, jedan od autora studije.



“Postizanje granice od 1,5 stupnja bio bi važan čin smanjenja vjerojatnosti aridifikacije i povezanih posljedica”, rekao je Jeong.

On je sa skupinom znanstvenika koristio projekcije sedam klimatskih modela kroz različite scenarije zatopljenja kako bi predvidio obrasce sušenja tla. Aridifikacija je velika prijetnja koja ubrzava degradaciju i desertifikaciju tla, te gubitak biljaka i drveća ključnih za apsorpciju ugljikovog dioksida koji grije Zemlju.

Time se povećavaju rizici od suša i požara, te se utječe na kvalitetu vode za piće i poljoprivredu.

Znastvenici su došli do zaključka da će u slučaju zatopljavanja od dva stupnja, koje bi se moglo dogoditi između 2052. i 2070. godine, između 24 i 32 posto sveukupne Zemljinog tla postati suše. No ako će ono iznositi 1,5 stupanj, taj bi se učinak mogao smanjiti na 8 ili 10 posto sveukupne površine.