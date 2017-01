‘JESAM LOPOV, ALI SAM GOSPODIN…’: Može li policija novim projektom stati na kraj neuhvatljivoj bandi ‘Pink Panther’?

Policija je dosad uvijek bila korak iza kriminalaca koji su svakim danom sve dosjetljiviji i inovativniji. Zaključak je to Europola koji je nedavno predstavio projekt pod nazivom “Projekt Dijamant počinje tamo gdje je Pink Panther prestao”.

Riječ je o projektu koji bi trebao ujediniti europske, ali i svjetske policije u borbi protiv kradljivaca dijamanata, a inspiracija su im legendarni Pink Pantheri odgovorni za neke od najspektakularnijih pljački u Europi i Aziji, piše Večernji list.

Oni su od 1999. do 2015. počinili 380 oružanih pljački u kojima su se domogli plijena vrijednog 334 milijuna eura. No, nisu postali plijen policije jer uz sve velike istrage oni nisu uspjeli saznati nešto više o njima. Nije pomoglo ni to što je 2007. osnovan policijski Pink Panther tim.



On je stoga ugašen 2016., a zamijenit će ga Europolov projekt Dijamant koji bi se, osim lopovima sa zapadnog Balkana, bavio i onima koji dolaze s Baltika. Jesu li ti baltički kradljivci dijamanata uspješni kao i Pink Pantheri, još nije poznato.

Inače, žrtva Pink Panthera 2013. bila je i hrvatska veleposlanica u Crnoj Gori Ivana Perć, koja je ostala bez nakita. Zbog te pljačke potom je uhićen Rajko Čaušević koji je u jednoj izjavi za medije pojasnio tko su Pink Pantheri.

“Pink Pantheri su sistem. Stvorili smo sistem. Nikada nismo bili nasilni. Ja sam lopov, ali i gospodin. Mi uvijek imamo plan”, kazao je. Plan je tada bio: za 40 do 60 sekundi upasti u poznatu i čuvanu draguljarnicu, ukrasti nakit vrijedan milijune eura, uz minimalnu ili nikakvu uporabu sile, te pobjeći pješice, na biciklu, skuteru ili gliseru…